OMRON ouvre la voie à l’usine du futur avec un centre d’automatisation modernisé à Barcelone

Le premier centre d’automatisation d’OMRON en Europe a récemment fait l’objet d’une refonte majeure et comprend désormais un grand espace de démonstration d’applications d’automatisation innovantes. Les visiteurs peuvent découvrir les solutions d’automatisation industrielle complètes d’OMRON, notamment en matière de robotique, de contrôle qualité, de fabrication flexible et d’intelligence artificielle, et apprendre à adapter leur entreprise pour faire face à l’évolution des besoins de leurs clients et de la société. Les démonstrations de cas concrets ouvrent la voie à l’usine du futur.

Ce centre d’automatisation récemment modernisé et agrandi à Barcelone, en Espagne, permet aux clients d’OMRON de la région EMEA de découvrir les avantages d’une usine connectée, automatisée et intelligente. Une équipe de plus de 20 ingénieurs hautement qualifiés collabore avec les centres d’automatisation d’OMRON à travers le monde pour explorer l’utilisation de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et l’Internet industriel des objets, afin de développer des solutions adaptées aux besoins des clients. L’équipe peut démontrer toutes les capacités des applications innovantes d’OMRON sur site ou avec une connexion à distance. Couvrant une superficie de plus de 800 m2, ce centre se situe à seulement 20 minutes de l’aéroport international de Barcelone.

Antoni Farràs, directeur général du centre d’automatisation d’OMRON à Barcelone, a déclaré : « Nous voulons montrer aux fabricants, aux intégrateurs de systèmes et aux constructeurs de machines comment adapter leurs activités pour répondre à l’évolution des besoins des clients et de la société. Notre objectif est de les aider à réaliser le potentiel de la fabrication innovante. Par exemple, relever les défis actuels en créant de nouvelles solutions pour faire face à la pandémie mondiale et en sortir. »

Cette installation modernisée confirme la réputation d’OMRON en tant que leader d’opinion en matière de technologies d’automatisation industrielle conçues pour résoudre les problèmes sociaux, améliorer la vie et contribuer à une société meilleure. Avec l’aide du centre d’automatisation, OMRON transforme les concepts d’automatisation en applications innovantes concrètes. Les installations sont conçues pour présenter toutes les fonctionnalités des solutions intégrées, interactives et intelligentes d’OMRON qui reposent sur son concept d’automatisation innovante, y compris son offre complète de technologies de contrôle, de mouvement, de vision, de sécurité et de robotique combinées à des capacités mondiales d’ingénierie et de services.

« Nous sommes très fiers du nouveau design et de l’expérience client captivante que nous proposons désormais ; nous mettons ainsi en valeur nos capacités en tant que partenaire innovant des fabricants », a conclu M. Farràs.

Les applications d’automatisation innovantes présentées au centre d’automatisation ouvrent la voie à l’usine du futur. Voici sept exemples de démonstrations.

Maîtriser la production multiproduit de demain et gagner en flexibilité grâce au contrôle intégré

Découvrez une solution intégrée qui assure un contrôle tout-en-un de la robotique, du mouvement, de la sécurité, de la vision industrielle et de l’intelligence artificielle pour parvenir à une fabrication flexible avec une production autonome et collaborative évolutive et modulaire.

Reproduire les sens humains et automatiser les processus manuels avec l’inspection sensorielle reposant sur l’intelligence artificielle

Les algorithmes d’intelligence artificielle mis en œuvre dans les systèmes de vision et de contrôle qualité d’OMRON permettent d’automatiser des tâches que seuls les êtres humains pouvaient effectuer auparavant, en utilisant une technologie de détection et de contrôle qui peut répondre de manière flexible aux changements d’état des pièces.

Mettre en œuvre un système de dévracage flexible et efficace

Découvrez comment une solution combinant un système de vision 3D et un robot collaboratif intégré permet d’effectuer des opérations de dévracage.

Automatiser la surveillance des machines avec une sécurité renforcée

Cette démonstration présente l’automatisation sécurisée de l’approvisionnement et du retrait des pièces, sans clôture ni remodelage des machines-outils, à l’aide d’un robot collaboratif.

Parvenir à une véritable collaboration homme-machine sur une chaîne de fabrication de cellules

La chaîne de fabrication de cellules intelligentes montre que les robots et les êtres humains travaillent ensemble en harmonie, en tant que solution interactive. Les tâches et les processus des opérateurs sont visualisés pour permettre une amélioration autonome des processus et une production sans défaut.

Contrôler le transport accéléré des liquides avec une technologie de suppression des vibrations

La suppression des vibrations permet de manipuler les produits plus rapidement en éliminant de multiples fréquences de résonance. Cette solution empêche les liquides de se déplacer et de se renverser, ce qui permet d’optimiser la vitesse de transport des produits.

Améliorer les processus et le contrôle grâce à un alignement très rapide et précis avec retour visuel

Assurez un fonctionnement optimal malgré l’allongement de la courroie et de la chaîne, le désalignement du mandrin et la déformation des pièces sans réglages de la machine.

À propos d’OMRON Corporation

OMRON Corporation est un leader mondial dans le domaine de l’automatisation avec sa technologie de base de « détection et commande + réflexion ». Les domaines d’activité d’OMRON sont très variés, allant de l’automatisation industrielle et des composants électroniques aux systèmes d’infrastructure sociale, équipements médicaux et solutions environnementales. Fondée en 1933, OMRON compte quelque 30 000 employés dans le monde qui fournissent des produits et services dans près de 120 pays et régions. Dans le domaine de l’automatisation industrielle, OMRON accompagne l’innovation en proposant des technologies et des produits d’automatisation de pointe, ainsi que des services de support technique complets afin de contribuer à créer une société meilleure. Pour en savoir plus, consultez le site Web d’OMRON : www.industrial.omron.eu.