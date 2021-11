SEMAINE MONDIALE DE SENSIBILISATION POUR UN USAGE PRUDENT DES ANTIBIOTIQUES : LES EFFORTS ET LES RÉSULTATS DU SECTEUR ANIMAL DANS LA PERSPECTIVE « UNE SEULE SANTÉ »

Du 18 au 24 novembre 2021 se déroule la semaine mondiale de sensibilisation à l’usage prudent des antibiotiques. L’usage d’antibiotiques en médecine vétérinaire a fortement diminué ces dernières années et les efforts réalisés s’inscrivent dans la perspective « Une seule santé ». Fort des progrès déjà réalisés mais conscient des défis qui restent, le secteur animal se réjouit du plan d’action belge « Une seule santé » dans la lutte contre les résistances aux antimicrobiens.

En Belgique, de grands progrès ont été réalisés dans l’usage des antibiotiques chez les animaux grâce à des objectifs de réduction clairs et ambitieux, publiés dans le plan « Vision 2020 » du centre de connaissances concernant l’utilisation d’antibiotiques et l’antibiorésistance chez les animaux (l’AMCRA) en 2014 et également repris dans la Convention « Antibiotiques » 2016-2020 entre les autorités fédérales et les différents partenaires concernés par l’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire. Depuis 2011, on a enregistré en Belgique une réduction de l’utilisation de :

40,2 % de l’ensemble des antibiotiques

70,1 % d’antibiotiques d’importance critique

70,4 % d’aliments médicamenteux comprenant des antibiotiques

Après une année de stagnation en 2020, le baromètre de Sanitel-Med[1] montre une diminution de la consommation totale en 2021, y compris des antibiotiques critiques et de la colistine.

Le nouveau plan de réduction publié par l’AMCRA, « Vision 2024 », fixe de nouveaux objectifs de réduction pour le secteur animal, objectifs qui ont été repris dans la nouvelle Convention « Antibiotiques » 2021-2024 avec des engagements de la part des secteurs et de l’autorité. Les objectifs de réduction à réaliser d’ici fin 2024 :

Objectifs de réduction spécifiques à chaque espèce animale au niveau des exploitations avec 1 % maximum d’exploitations se trouvant dans la zone d’alarme[2]. Réduction de 65 % de l’utilisation totale d’antibiotiques par rapport à 2011. Utilisation maximale d’1 mg de colistine/kg de biomasse. Réduction de 75 % de l’utilisation d’aliments médicamenteux contenant des antibiotiques par rapport à 2011. Réduction de 75% de l’utilisation des antibiotiques critiques par rapport à 2011.

Le plan national d’action « Une seule santé » dans la lutte contre les résistances aux antimicrobiens intègre les objectifs et les actions du secteur animal, de la santé humaine et de l’environnement. Coordonné par le SPF Santé publique, ce plan favorise la collaboration entre les trois secteurs, ainsi qu’entre les divers services publics fédéraux et entités fédérées. Fort des progrès déjà réalisés mais conscients des défis qui restent, l’AMCRA, les autorités fédérales compétentes et tout le secteur vétérinaire et animal se réjouissent des opportunités que ce plan d’action « Une seule santé » pourra offrir pour améliorer la lutte contre l’antibiorésistance.

[1] https://amcra.be/fr/analyse-de-lutilisation-des-antibiotiques/

[2]https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/antibioresistance/convention/_documents/Convenant-AB-2021-2024—Annexe-3—ondertekening-dd20210125.pdf