ici Barbès et wave.audio conçoivent et réalisent le podcast « Entre eux et nous – La solidarité entre les générations » pour La Mutuelle Générale

La deuxième édition du baromètre des Petits Frères des Pauvres (septembre 2021), portant sur la solitude et l’isolement des plus de 60 ans en France, montre une aggravation de l’isolement social des personnes âgées, qui seraient 530 000 en situation de mort sociale. Pourtant, en matière de solidarité intergénérationnelle, jamais les initiatives n’ont été aussi nombreuses dans l’Hexagone, que ce soit dans les familles, dans les associations, en campagne ou en ville, notamment à la faveur de la crise sanitaire. Mais force est de constater qu’il existe un risque de fractures entre les boomers et les jeunes de la génération Z, ceux-ci, très impliqués dans le militantisme et souvent en but à la précarité, accusant leurs aînés de négligence climatique et de manque d’implication …

C’est sur ces sujets, et à travers des témoignages positifs et engagés, qu’a été conçu le podcast « Entre eux et nous », conjointement imaginé et réalisé par l’agence ici Barbès et le créateur de contenus son wave.audio pour le compte de La Mutuelle Générale.

« Avec notre agence, ici Barbès, nous étions en recherche d’une façon d’aborder et de porter le sujet du lien et de la solidarité intergénérationnelle auprès de différentes audiences (nos clients, les élus, l’interne, les jeunes…) ; sujet qui est constitutif de notre projet d’entreprise et de notre raison d’être. Nous voulions que notre prise de parole sur cette question de solidarité entre les générations – élément clé de la cohésion de la société d’aujourd’hui et de demain – soit légitime, crédible, et constructive. », relate Christophe Morange, directeur communication et RSE de la Mutuelle Générale.

« Le podcast s’est imposé comme le meilleur média, à même de répondre à ces enjeux, autour d’un vrai projet éditorial », complète Marion Dahyot, directrice conseil chez ici Barbès.

Thomas Baumgartner, co-fondateur de wave.audio, fait la synthèse de ce projet ambitieux :

« « Entre eux et nous » est une série en 4 épisodes*. Ancrée dans le quotidien, au plus près des gens, et éclairée par des experts contemporains attentifs (Gérard Mermet, Maxime Gaborit, Anne Labit…), cette série explore le lien, la transmission, le vivre ensemble, dans une démarche documentaire et intime qui s’attache à prendre le temps de la rencontre.

Tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcasts, le dernier, relatif au thème du travail, étant en cours de production. Pour faire connaître ce podcast au plus grand nombre, la série fait l’objet d’un plan d’amplification avec le Figaro jusqu’à fin octobre.

Enfin, un rendez-vous à noter pour en savoir plus sur « Entre eux et nous » : ici Barbès organise un Webinar « What about le podcast ? » avec la participation de Christophe Morange, de Thomas Baumgartner, d’Arnaud Meunier et de Marion Dahyot, le 21 octobre. Inscriptions : event@icibarbes.com

*Épisode 1 : L’entraide au temps du Coronavirus, Épisode 2 : L’écologie, un héritage familial, Épisode 3 : Toutes les générations sous le même toit, Épisode 4 : Le mentorat inversé.

Lien Entre eux et nous : https://cutt.ly/5nsDX6X