Depuis 2018, Viagimmo le réseau d’agences immobilières spécialiste du viager, compte 30 agences

Viagimmo, est un réseau national d’agences immobilières spécialisées dans le viager (libre ou occupé), la vente à terme et la vente en nue-propriété créé aux Sables-d’Olonne. Sa fondatrice, Sophie Richard, elle-même agent immobilier, a ouvert sa première agence immobilière en 2012 et a décidé de se spécialiser à 100 % dans le viager en 2015. Face à l’intérêt porté par ce type de transaction, elle crée Viagimmo et transpose son modèle économique local à l’échelle nationale et prochainement dans les DROM-COM.

Un réseau en plein développement

Le réseau dispose d’un important maillage et compte à ce jour 30 agences au niveau national (Les Sables-d’Olonne, Bordeaux, Nantes, Lille, Versailles, Orléans, Saint-Malo, Rouen, Montélimar, Tours, Vannes, Paris 15 et Paris 16, Toulouse, Toulon, La Baule, Le Touquet, Vannes, Thonon-les-Bains…). Alors que le réseau s’était fixé comme objectif 30 agences d’ici la fin de l’année, ce chiffre a donc été rapidement atteint. Cet engouement pour le viager s’explique en partie par une volonté de nombreux français de donner du sens à leur carrière et de s’impliquer socialement, effet amplifié depuis la crise sanitaire. Ainsi, depuis janvier 2021, le réseau Viagimmo a reçu 242 demandes d’ouverture, un chiffre supérieur aux demandes annuelles enregistrées en 2019 et en 2020. Sophie Richard ne souhaite cependant pas se lancer dans une course aux ouvertures, elle sélectionne elle-même ses futurs licenciés qu’elle prend le soin de former dans son agence des Sables-d’Olonne, l’agence pilote. Elle dirige un centre agréé de formation certifié et reconnu Datadock et en cours de certification Qualiopi, dédié à la formation initiale et continue de ses experts viagéristes.

L’intérêt de promouvoir le viager

Au quotidien, le réseau Viagimmo accompagne ses agences sur le plan de l‘expertise, notamment juridique. Les partenaires bénéficient d’un échange d’expériences qui renforce leur maîtrise et augmente encore la qualité de service aux clients.

Des formations évolutives sont proposées selon le profil et les connaissances métier des nouveaux licenciés : formation initiale approfondie en agence pilote ; formation continue de perfectionnement ; ateliers de simulation et mise en pratique des techniques Viagimmo ; acquisition de connaissances en e-learning.

Preuve du caractère unique du modèle et de la rentabilité élevée du concept, Viagimmo a obtenu le 1er prix du concours Passeport pour la Franchise.

Le viager, un enjeu pour notre société vieillissante

Réponse aux préoccupations des Français, placement refuge, investissement éthique et socialement responsable, le viager est un marché en plein essor où tout est à conquérir.

« La crise sanitaire que nous traversons a jeté une lumière crue sur la question du vieillissement. Nous souhaitons tous vivre le plus longtemps possible chez soi. Nul ne se résout de gaieté de cœur à placer un parent en Ehpad, de surcroît, lorsque l’on connaît le coût élevé de ces établissements, la disparité des prestations et le risque accru de contamination. Pourtant il existe une alternative à cette forme d’hébergement, il s’agit du viager occupé. Et, ce n’est pas un hasard si depuis la pandémie le viager connaît un regain d’intérêt » indique Sophie Richard, fondatrice de Viagimmo.

Le viager apporte donc une solution efficace pour protéger le senior et sa famille contre la pauvreté liée au gel des pensions de retraite et à la dépendance. Parallèlement ce dispositif permet aux acheteurs d’accéder à la propriété (viager libre) et de se constituer un patrimoine immobilier sur le long terme (viager occupé).

Le viager, une histoire de famille

Autre preuve de l’attractivité du viager, 4 licenciés Viagimmo ont décidé d’ouvrir leur deuxième agence au sein du réseau. C’est notamment le cas pour Vincent BRYGO à la tête d’une agence à Lille et d’une autre au Touquet et d’Éric Pacault, directeur de Viagimmo Nantes qui s’est également installé à la Baule.

Ainsi, ces Licenciés renouvellent rapidement leur confiance dans le modèle économique et les valeurs de la marque de Viagimmo.

De nombreux directeurs d’agences Viagimmo ont également décidé de se lancer dans l’aventure en famille. Comme c’est le cas à Lyon, où l’agence Viagimmo est dirigée par un père et son fils : Stéphane Ponserre et Thibault. A Vannes, Franck Momeja travaille en collaboration avec son neveu Florian tandis que dans le 16ème arrondissement de Paris, l’agence Viagimmo est dirigée par le couple formé par Sophie et Gilles Ankri. Autre exemple, en 2019, Eric Le Roux a ouvert une agence Viagimmo à Versailles tandis que sa femme Sandrine vient juste d’ouvrir une antenne à Rueil-Malmaison.

« Les candidats que je recrute en tant que viagériste ont comme point commun l’importance accordée à la notion de famille. Car contrairement aux idées reçues, le viager est synonyme de transmission : de nombreux seniors vendent en viager pour aider financièrement de leur vivant leurs enfants. Et, ces valeurs de partage étant souvent inculquées par l’éducation, cela explique que les directeurs ou directrices d’agence puissent avoir un lien de parenté » observe Sophie Richard.