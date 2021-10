Nissan France remporte le Global Nissan Aftersales Award

La filiale française de Nissan a été récompensée par les équipes globales du constructeur pour la qualité de son travail en matière d’Après-Vente sur l’année fiscale japonaise 2020, s’étalant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

« C’est une immense fierté pour nous. Cela souligne la qualité de notre travail vis-à-vis du constructeur et montre également combien nos relations avec nos partenaires du réseau sont vertueuses. Mais, plus important encore, cette récompense montre toute l’attention portée aux clients au quotidien », témoigne Koen Maes, Président de Nissan West Europe.

Les Global Nissan Aftersales Awards récompensent chaque année les différentes structures de la marque à travers le monde en se basant sur des critères clés de l’activité Après-Vente des réseaux, comme le chiffre d’affaires global pièces et accessoires, la performance par unité parc pour les pièces, le chiffre d’affaires Accessoires par véhicule neuf livré, le taux de pénétration pour les contrats d’entretien et les extensions de garantie, ainsi que le taux de fidélité à la marque et surtout l’indice de satisfaction des clients. Autant d’indicateurs qui témoignent de la qualité du travail réalisé par les partenaires du réseau, dans la tenue de leurs activités comme dans les relations qu’ils nouent avec les clients.

Cette année, c’est donc Nissan France qui remporte la palme dans la catégorie la plus importante, celle des filiales. La structure commerciale française de la marque a en effet décroché ce titre prestigieux en devançant des marchés très importants tels que la Chine et les Etats-Unis.

La fiabilité accrue des nouveaux modèles de Nissan, l’agrandissement des ateliers, la multiplication du nombre de ponts dans le réseau, la baisse du délai d’attente, la lisibilité des offres et des devis, la multiplication des services divers au client, la prise de rendez-vous en ligne… La marque a effectué un important travail ces trois dernières années pour améliorer la qualité du service offert en concession.

« Cette distinction récompense l’engagement des équipes de Nissan France pour soutenir le réseau de concessionnaires et les accompagner au mieux dans la relation avec les clients. L’activité après-vente, tout particulièrement l’an dernier avec cette période singulière marquée par le contexte sanitaire, a été perturbée dans son fonctionnement normal. Il a fallu faire preuve d’audace, d’innovations et d’une grande flexibilité pour répondre aux besoins des clients. Nous y sommes parvenus grâce aux équipes et à leur engagement sans faille. Je les remercie encore pour leur persévérance aujourd’hui récompensée par cette distinction », rajoute Olivier Cavarec, Directeur Après-Vente de Nissan France.