SentinelOne élargit son écosystème de partenaires avec de nouvelles intégrations NDR

SentinelOne (NYSE : S), la plateforme autonome de cybersécurité, annonce que de nouvelles intégrations NDR (Network Detection and Response) avec Arista, Fidelis Cybersecurity et Vectra sont désormais disponibles sur sa plateforme Singularity. L’écosystème, en constante expansion, permet d‘obtenir une visibilité globale, une protection et une automatisation couvrant la globalité de la surface d’attaque de l’entreprise.

« Les capacités XDR de SentinelOne, associées à celles des principaux partenaires NDR, offrent une approche complète de la cybersécurité. La puissance de notre plateforme autonome optimise les capacités de prévention, détection et réponse aux menaces réseau des solutions NDR en temps réel », déclare Ruby Sharma, Head of Technology Partner Ecosystem chez SentinelOne. « Nous nous engageons à fournir à nos clients des solutions technologiques combinées plus performantes en matière de cybersécurité. »

Awake Security, la division de sécurité NDR d’Arista Networks, Fidelis Cybersecurity et Vectra AI rejoignent l’écosystème SentinelOne pour intégrer la plateforme Singularity XDR aux capacités de détection et de réponse des réseaux (NDR) :

Awake Security – la solution, associée à SentinelOne, fournit une détection complète des menaces, une réponse rapide et efficace, un cloisonnement des endpoints et des capacités d’analyse Forensic. Alors qu’Arista rassemble l’activité réseau connexe dans une carte de cyberattaques plus étendue, SentinelOne fournit une connaissance contextuelle en enrichissant les données provenant des endpoints gérés telles que le nom du dispositif, le dernier utilisateur connecté, les détails du système d’exploitation et autres caractéristiques.

Fidelis Cybersecurity – Associée à SentinelOne, la solution aide les entreprises à identifier et à mettre rapidement en quarantaine les menaces et les cybercriminels, à enquêter et à hiérarchiser les risques, et à stopper efficacement les menaces en cours. Ensemble, ils offrent une vue complète de la surface d’attaque avec une visibilité, une détection, une enquête et une réponse unifiées sur les endpoints – gérés ou non – le réseau, la messagerie et les environnements cloud.

Vectra AI s’intègre à SentinelOne pour fournir des capacités complètes de visibilité, de détection, de hiérarchisation et de réponse pour les hôtes, les workloads et les identités à travers les vecteurs d’attaque du cloud, du réseau et des endpoints. La solution combinée, fondée sur l’automatisation et l’intelligence artificielle, conjugue étroitement les capacités de deux solutions pour stopper les attaques, réduire leur « temps de séjour » ainsi que les mouvements latéraux des attaquants.

« Nous sommes heureux de nous associer à SentinelOne pour offrir à nos clients le meilleur des solutions intégrées », déclare Rajdeep Wadhwa, head of product management chez Awake Security, la division de sécurité NDR d’Arista Networks. « Cette intégration d‘un des leaders dans les catégories EDR et NDR, basées sur l’IA, va contribuer à offrir à nos clients, une véritable expérience eXtended Detection and Response (XDR), tout en réduisant les coûts des opérations de sécurité et en diminuant le risque de compromission des entreprises. »

« La meilleure façon de combattre les cybercriminels d‘aujourd‘hui est de combler les lacunes en matière de visibilité et d’obtenir une meilleure vue d‘ensemble de l‘environnement afin d‘aider les équipes de sécurité à identifier et neutraliser les menaces plus rapidement », déclare Jerry Mancini, Chief Operating Officer chez Fidelis Cybersecurity. « Ce partenariat avec SentinelOne aidera nos clients communs à être proactifs en matière de cybersécurité, à réduire les risques et les coûts, et à bloquer les attaquants avant qu’ils n’aient un impact sur les opérations commerciales. »

« La complémentarité entre SentinelOne et Vectra permet à nos clients d’obtenir une visibilité complète de leurs environnements, du cloud au terrain, de réduire les faux positifs et de se concentrer sur les évènements majeurs et les menaces les plus complexes », déclare Michael Porat, SVP, Corporate and Business Development, Vectra AI. « Une visibilité précise combinée à des détections de pointe de comportements d’attaquants permet de stopper les attaques d‘aujourd‘hui avant qu’elles ne causent des dommages et de renforcer considérablement la stratégie de sécurité de nos clients. »

L’écosystème SentinelOne Singularity se développe rapidement avec des solutions conjointes de threat intelligence, SIEM, CASB, sandboxing, automatisation des flux de travail. Des intégrations sont disponibles avec une automatisation no-code, offrant une protection collaborative en profondeur, des opérations et des flux de travail rationalisés, ainsi que des capacités de réponse inter-systèmes unifiées.

SentinelOne est la seule solution de cybersécurité, alimentée par l'IA, qui intègre dans une seule et même plateforme XDR, autonome, des capacités de prévention et de détection/réponse sur tous les actifs de l'entreprise, des postes de travail aux dispositifs IoT en passant par les conteneurs et workloads dans le cloud.