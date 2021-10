Architecture & design : eyrise rafle cinq grands Prix internationaux

Reconnaissance internationale pour eyrise qui remporte en cette rentrée cinq Prix internationaux d‘architecture et de design et ce, pour deux projets distincts menés en partenariat avec les architectes 3deluxe

Le Cube eyrise, pièce maîtresse du Centre d’Innovation dédié au verre dynamique et basé à Darmstadt en Allemagne, a été récompensé par deux Prix de l’Innovation architecturale lors des célèbres Iconic Awards 2021. Organisés par le Conseil du Design allemand, ces trophées récompensent chaque année les meilleurs projets architecturaux et intérieurs, tant au niveau du design que des matériaux choisis, les gagnants sont sélectionnés par un panel d’experts de l’industrie.

Primé dans les catégories Evénement/Exposition et Matériel Innovant, le Cube présente tous les avantages du verre eyrise en termes de vie privée et de protection solaire. Vu de l’extérieur, il forme une installation complexe, offrant une multitude d’effets au travers deux types de verre, alors que la lumière intérieure procure une intimité adaptée aux interactions professionnelles et sociales.

« Le Cube eyrise symbolise toute notre approche architecturale« , déclare Baldur Steimle, Head of Architectural Design chez Merck, la maison-mère de la marque eyrise, « Les bâtiments doivent aujourd‘hui proposer des environnements dynamiques combinant espaces ouverts inondés de lumière et lieux plus intimes.«

Le Cube eyrise s’est également vu remettre un Red Dot Award 2021 for Brands & Communication Design. Red Dot est un concours international de design qui met à l’honneur la meilleure marque et le travail créatif le plus intéressant de l’année précédente. Des prix sont décernés aux dossiers jugés les plus qualitatifs et performants.

Le FC-Campus, complexe de bureau récemment construit à Karlsruhe en Allemagne, conçu par 3deluxe et équipé du verre dynamique eyrise, a également remporté un gros succès aux Iconic Awards 2021, avec deux Prix dans les catégories Corporate et Matériel Innovant.

Composés de deux cubes blancs placés en diagonale l’un vis-à-vis de l’autre, les bâtiments du FC-Campus se fondent dans une forme sculpturale lorsqu’ils sont regardés de loin. Conçu spécialement dans une variété de formes organiques et dans une couleur bleue très particulière, le vitrage dynamique à cristaux liquides eyrise procure une protection solaire instantanée qui accroît le bien-être de ses occupants.

« Ces prix sont une belle reconnaissance du travail d‘eyrise qui contribue significativement au design moderne de la construction,« déclare Céline Glipa, CEO of eyrise, « Notre verre à cristaux liquides dynamique permet aux architectes de concevoir des projets architecturaux aussi excitants que résolument tournés vers l‘avenir, avec une luminosité favorisant le bien-être et une consommation d‘énergie réduite.«

Photos à disposition sur demande



A propos d‘eyrise® :

eyrise® Dynamic Liquid Crystal Windows est un produit innovant de la société scientifique et technologique Merck.

Le verre Eyrise utilise la technologie avancée de cristaux liquides licrivision® développée par Merck pour produire des fenêtres transparentes intelligentes qui peuvent être teintées pour fournir une protection solaire instantanée sans compromettre la lumière naturelle. Les fenêtres offrent un bien-être lumineux – confort visuel, régulation thermique et neutralité des couleurs – aux occupants sur demande, tout en contribuant à réduire la consommation d’énergie.

Les architectes et les concepteurs de bâtiments du monde entier utilisent Eyrise pour créer des structures en verre et des façades sur mesure dans une grande variété de formes, de tailles et de couleurs. Parmi les projets récents, figurent le siège de BAFTA à Londres, Orkla City à Oslo, le centre de conférences de Merck à Darmstadt et Niemeyer Sphere à Leipzig conçu par le pionnier de l’architecture moderne Oscar Niemeyer.

Eyrise a remporté le prix de l’innovation au Material Prize (MaterialPreis) 2020 et a reçu le prix de l’innovation CES 2021.