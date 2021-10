Jeux et activités en camping-car, Indie Campers dévoile ses astuces pour toute la famille

« Quand est-ce qu’on arrive ? » est sans doute la question la plus redondante au cours des voyages en camping-cars avec des enfants ! Les départs en vacances, en week-end ou même de cours trajets peuvent vite s’avérer ennuyeux pour les plus impatients d’entre eux. Indie Campers, première plateforme de location de camping-cars en Europe, dévoile ses trucs et astuces pour voyager sereinement en famille et faire de ce moment une vraie partie de plaisir ! Quelques idées d’activités et de jeux pour toute la famille qui rendront les voyages en camping-cars plus agréables, amusants et certainement plus rapides.

Un voyage riche en aventures

« Les longs trajets en voiture et les périodes d’immobilité sont une épreuve pour les enfants. Ils s’impatientent rapidement, car ils ont hâte d’arriver à bon port”, affirment les experts d’Indie Campers. Pour faire de son voyage un moment agréable et ludique, voici quelques jeux et astuces qui permettront de garder la bonne humeur des enfants tout au long du séjour.

Sur la route…

1. Des goûters sains et délicieux

Les collations légères font toujours plaisir, calment les petites faims entre les repas et permettent de rythmer le voyage. Une petite pochette contenant boissons, fruits, barres de céréales et autres surprises sont très pratique en voyage.

2. Impliquer les enfants dans le voyage

Les enfants adorent être impliqués dans le voyage. Un itinéraire avec des points d’intérêts sur le trajet peut être réalisé à l’avance. De cette façon, les enfants savent toujours où ils se trouvent et s’impatientent moins vite.

3. Des jeux de devinettes qui enchantent toute la famille

Les jeux de devinettes font plaisir à tous et rendent le voyage plus amusant. Des jeux comme « A à Z », « Avec mes yeux d’espion », « Association de mots » et « Au marché, j’ai acheté… » impliquent toute la famille.

4. La boîte à jouets

Avant de partir, penser à prendre une petite boîte à jouets contenant les jeux préférés des enfants. Ils peuvent, d’ailleurs, aider à la préparer. Une fois sur la route, distribuer un jouet à la fois.

5. Les distraire avec des livres audio

Rien ne fascine plus les enfants que les histoires passionnantes de leurs héros préférés et on évite le mal des transports car les yeux ne sont pas rivés sur les livres !

À propos d’Indie Campers :

Indie Campers est le leader européen de la location de camping-cars, avec une flotte de plus de 1200 véhicules dans 40 sites à travers le Portugal, l’Islande, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Croatie, la Belgique, l’Autriche, la Suède et le Danemark. Les véhicules peuvent être pris en charge et restitués dans différents endroits, avec une assistance routière 24/7 pour offrir une expérience de voyage inoubliable. La location comprend également un réfrigérateur, une cuisinière, un kit de nettoyage, la climatisation / chauffage et bien plus encore pour un road trip inoubliable. Fondée au Portugal en 2013, Indie Campers compte désormais des clients de plus de 130 nationalités différentes et plus de 200 000 nuits passées en camping-car.