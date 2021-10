BMW Motorrad France donne le coup d’envoi de la deuxième manche du GS Trophy 2022 Qualifier France à l’Enduro Park Lastours

« Explorez l’inattendu » est la devise de la 8ème édition du prochain BMW Motorrad GS Trophy International, qui aura lieu à la fin de l’été 2022 en Albanie. Pour la première fois depuis sa création, la caravane du GS Trophy posera ses roues sur le Vieux Continent. 22 équipes venues du monde entier, avec pour la première fois 6 équipages 100% féminin, sont sur le point d’être sélectionnées pour participer à la compétition qui se déroulera dans l’un des derniers paradis du tout-terrain encore largement inexploré en Europe.

Pour cette édition 2022, BMW Motorrad France a repensé son GS Trophy Qualifier et l’a construit autour de 2 manches qualificatives successives. Afin d’aller à la rencontre de sa communauté, des amateurs de trail et d’un public venu en nombre, le constructeur a choisi d’organiser la première de ces deux manches début septembre, à Barcelonnette (France), dans le sublime décor de l’Alpes Aventure Motofestival. Ce premier temps fort a rassemblé plus de 170 pilotes qui se sont élancés à l’assaut des 18 épreuves imaginées par les « marshals » de l’Enduro Park Lastours. Il a également permis de sélectionner les 16 finalistes – 13 hommes et 3 femmes – qui vont tenter d’intégrer la délégation tricolore qui représentera la France l’année prochaine en Albanie.

Ces derniers vont être départagés lors de la seconde manche du GS Trophy 2022 Qualifier France que BMW Motorrad France organise ce week-end dans le cadre privilégié du domaine du Château Lastours, près de Narbonne. Cette ultime manche permettra à BMW Motorrad France :

de constituer l’équipe de France masculine de 3 pilotes qui représentera la France lors du GS Trophy International 2022 en Albanie.

d’établir le score de référence des deux meilleures pilotes françaises qui sera ensuite comparé aux résultats des autres binômes féminins internationaux. Les 6 équipages ayant totalisé le plus de points lors des qualifications feront également le voyage dans les Balkans pour cette 8ème édition et se battront pour la victoire finale au même titre que les équipages masculins.

Cette année, et pour la première fois dans l’histoire des qualifications, les finalistes vont s’affronter sur un parcours unique et commun à toutes les nations participantes. Les épreuves françaises se dérouleront sur l’aire plane de l’Enduro Park Lastours à l’écart du public, qui ne pourra pas assister à cette seconde manche qualificative. En effet, et afin de ne favoriser aucune nation par rapport à une autre, le tracé et les différentes épreuves ne seront dévoilés qu’en ouverture de la finale et tenus secrets jusqu’à ce que toutes les équipes internationales ne soient constituées.

Les représentants français sélectionnés à l’issue de cette grande finale tenteront, en Albanie, de faire mieux que leurs prédécesseurs qui ont terminé sur la 2ème marche du podium lors de la précédente édition en Nouvelle-Zélande. Ils auront fort à faire pour remporter la victoire sur le sol albanais et notamment pour battre les sud-africains, tenants du titre et déjà 3 fois vainqueurs du GS Trophy International.