E.ON et Volkswagen lancent une borne de recharge rapide avec batterie de stockage

Patrick Lammers, membre du Conseil d’Administration d’E.ON en charge des Solutions Clients, et Thomas Schmall, membre du Directoire du Groupe en charge de la Technologie, ont inauguré le premier « E.ON Drive Booster » à Essen. Ce produit innovant rend la charge plus rapide et plus abordable, tant pour les opérateurs que pour les clients. Chargeur rapide flexible, il ne requiert aucun travaux de terrassement et aucun ajustement pour être raccordé au réseau et peut charger simultanément deux véhicules électriques avec 150 kW. Cela signifie que la mise en place d’un vaste réseau public de bornes de recharge rapide, critère essentiel de la réussite future de l’électro-mobilité, pourra se concrétiser beaucoup plus rapidement que prévu.

L’« E.ON Drive Booster » est une petite centrale électrique qui n’a pas besoin de tirer son énergie directement du réseau car il s’appuie sur son propre système intégré de stockage sur batterie. Combinant un raccordement électrique normal du type de ceux proposés dans les supermarchés et une batterie interne, le système fournit une capacité suffisante pour charger deux véhicules électriques simultanément jusqu’à 150 kW. Résultat, il ne faut en moyenne que 15 minutes pour charger les véhicules avec suffisamment de puissance pour une autonomie d’environ 200 km.



« Le développement de l’électro-mobilité est une composante essentielle de la transition énergétique, explique Patrick Lammers, en charge des Solutions Clients au Conseil d’Administration d’E.ON. Pour rendre les véhicules électriques plus attractifs, nous avons besoin de bornes de recharge puissantes et en abondance. Après tout, environ un tiers des Allemands décident de ne pas acheter de véhicule électrique car ils pensent qu’il n’y a pas suffisamment de bornes de recharge. Je suis fier qu’avec l’E.ON Drive Booster nous ayons une offre rapide et attractive pour les entreprises et les municipalités souhaitant mettre en place des bornes de recharge sans dépenser une fortune. Le Booster fait partie des solutions énergétiques qui permettront à nos clients d’atteindre leurs objectifs de durabilité. Nous devenons ainsi leur partenaire de décarbonisation. »



« Nous avons décidé de prendre en main le développement de l’infrastructure de charge en travaillant avec des partenaires solides pour multiplier par cinq le nombre de bornes de recharge rapide en Europe d’ici 2025, ajoute Thomas Schmall, membre du Directoire de Volkswagen AG en charge de la Technologie et Président de Volkswagen Group Components. Notre collaboration avec E.ON va nous permettre d’utiliser les bornes de recharge rapide développées et produites par Volkswagen Group Components. Elles sont idéales pour favoriser le développement rapide de l’infrastructure de charge sachant que le temps et les coûts requis pour leur installation sont minimes. »



Une colonne de charge normale peut également être facilement modifiée pour accueillir le Booster. Ce système est donc parfait pour raccorder de nouveaux emplacements rapidement et à peu de frais. L’installation est facile : positionnez, branchez, configurez en ligne – une borne de recharge « Plug and Play ». Nul besoin d’adaptation coûteuse de l’infrastructure ou de travaux de terrassement. Le système rend la charge rapide facile, abordable et possible partout.



Avec le Booster, E.ON est la première entreprise à offrir à ses clients allemands une telle solution, disponible immédiatement.