StoryPhones le premier casque audio conteur d’histoire pour les enfants

Ces dernières années, le divertissement des plus jeunes s’est particulièrement focalisé sur la stimulation visuelle via les smartphones et les tablettes. Onanoff, leader dans la conception de casque audio sécurisé pour les enfants depuis 2014, a souhaité remettre à l’honneur la narration avec StoryPhones, un casque qui permet aux enfants (à partir de 3 ans) d’écouter des histoires sans être connectés. Leur objectif permettre aux plus jeunes de profiter de la plus ancienne forme de divertissement, le récit d’histoires, et ainsi les encourager à construire leurs propres univers à partir de ces histoires.

StoryPhones pour se divertir

Le casque StoryPhones stocke le contenu (des histoires) directement sur les écouteurs afin que l’enfant puisse écouter, apprendre et se divertir où et quand il le souhaite sans avoir à être connecté à un dispositif numérique.

Pour démarrer le casque, il suffit de télécharger l’App StoryPhones sur le smartphone d’un adulte (compatible iOS et Android) et d’enregistrer les écouteurs, une seule et unique connexion suffit. Ensuite il ne reste plus qu’à combiner magnétiquement le StoryShield (petit disque aimanté qui se fixe au casque) pour télécharger et/ou écouter les histoires. L’enfant peut ensuite, seul, ou avec l’aide d’un adulte, changer de StoryShields pour écouter de nouvelles histoires.

Très ergonomique, StoryPhones est équipé d’un système de contrôle intuitif qui permet même aux plus jeunes de trouver facilement le bon bouton et la bonne commande. StoryPhones c’est aussi un casque Bluetooth sans fil très performant qui peut être connecté à n’importe quel appareil afin de profiter de toute forme de divertissement. Il est par ailleurs doté de mousse à mémoire de forme pour un confort optimal. Enfin, il se plie pour être stocké et transporté facilement.

StoryPhones pour se créer un univers personnel

Pour encore plus de personnalisation, il est possible de créer ses StoryShields. L’app permet d’enregistrer une histoire avec sa propre voix, de télécharger l’image de son choix et de commander le PlayShield personnalisé qui sera livré directement à domicile. Quoi de mieux qu’une histoire lue par Papy ou Tata ! PlayShield stocke jusqu’à 60 minutes de contenu dont de la musique ou un livre audio. Il est compatible avec la plupart des formats de fichiers.

StoryPhones pour se détendre

Le StoryPhones peut également aider l’enfant à se détendre voir à s’endormir grâce au ZenShields. Ces disques contiennent des sons relaxants – bruits de nature, de vague, de gouttes de pluie ou de morceaux de piano. Le StoryPhones propose également un son exclusif qui représente les battements du cœur de la maman pour apaiser l’enfant, le son RoRo réalisé en partenariat avec une société islandaise du même nom.

Pour passer d’un son à l’autre, il suffit de faire tourner le disque.

Fiche technique :

– Mémoire interne de 64 Go

– Applications iOS, Android et portail Web

– Accéléromètre MEMS multi-axes détectant les mouvements pour des histoires audio interactives

– BLE 5.1, class 2 – 2.4GHz WiFi

– Pilote de 40 mm

– Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz

– Entrée/sortie audio sur jack 3,5 mm

– Batterie rechargeable au lithium-polymère de 600mAH

– 30 heures de lecture BT ou 30 heures de lecture à partir de mémoire interne

– Réglages audio multiples 75/85/94dB avec mot de passe

Tarif Storyphones : 99,90€

Tarifs ZenShields et StoryShields : 14,99€.

Tarifs disques selon les modèles : 7,99€ ; 9,99€ et 14,99€

Storyphones sera commercialisé sur différents sites marchands dont Amazon avec une large bibliothèque d’histoires originales des personnages les plus connus.

Disponibilité mi-octobre

A propos ONANOFF :

Fondée en 2014 en Islande, avec des bureaux à New York, Amsterdam, Hong Kong et Shenzhen, ONANOFF est une entreprise audio qui crée des produits primés, fonctionnels, élégants et ergonomiques à vocation sociale, répondant à un large éventail de besoins d’écoute. Ayant contribué à lancer et à faire progresser la catégorie des produits audio pour enfants, la société est surtout connue pour avoir créé la marque BuddyPhones, le premier casque au monde pour enfants, qui promet d’être toujours sûr pour les enfants, à l’épreuve des enfants et adapté à leurs besoins.