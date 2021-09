Comment la pépinière Javoy Plantes déploie-t-elle une production de grimpantes qui fait sens avec la nature ?

Javoy Plantes, 1er producteur français de plantes grimpantes et de clématites en France, avec 1 200 000 plants par an, s’applique en tant que leader à porter des valeurs environnementales fortes. Sous différentes formes : la 1ère son mode de production, des petits gestes au quotidien comme la gestion de l’eau au sein des pépinières de 8 hectares… Produire de façon responsable et commercialiser les plantes en limitant leur impact écologique… Car le sol, la terre est la 1ère ressource naturelle sans laquelle la pépinière ne pourrait pas exister.

A découvrir lors des portes ouvertes le 10 septembre à la pépinière.

Marie Laure Rauline, co-gérante avec son frère Benoit, en charge du développement commercial de la pépinière, s’implique également dans des démarches collectives de la filière, notamment au sein du bureau de la FNPHP ou en tant que présidente du projet de filière HORTI-PEPI de la région Centre.

Cet automne, l’actualité de la pépinière porte principalement sur l’environnement, l’éco-responsabilité notamment : comment apporter des réponses végétales au service de l’homme et des citadins ? La pépinière Javoy Plantes est présente aux grands rendez-vous horticoles de cette fin d’année : les journées de Chantilly, le salon des professionnels à Paysalia… Les portes ouvertes au sein de la pépinière le vendredi 10 septembre à St Cyr en Val.

Javoy Plantes lance sa 1ère gamme de petits fruits biologiques

La tendance du bio facile a le vent en poupe. Les consommateurs, soucieux de connaître l’origine des produits, vont jusqu’à les produire ou les faire eux-même : Du jardin à l’assiette. Certains fruits et légumes deviennent faciles à produire dans des pots ou petits carrés potagers. Voici une sélection de fruits rouges avec des variétés faciles à faire pousser pour les citadins en mal de nature. Cette nouvelle gamme gourmande adaptée à des espaces réduits répond à la réglementation stricte d’agriculture biologique témoignant d’une qualité supérieure éco-responsable.

Cassissier Andega :

Son port buissonnant promet une récolte abondante et riche en arômes dès le début de l’été. Cet arbuste fruitier produit des petits fruits noirs charnus, très riches en goût. C’est une variété rigoureuse, productive et rustique (très bonne résistance au froid).

Framboisier jaune Fallgold :

Cet arbuste fruitier produit de gros fruits jaunes, à la chair sucrée et parfumée. Cette variété rustique et originale promet une récolte estivale remontante jusqu’aux premières gelées.

Groseillier à grappes rouges / Groseillier à grappes blanches :

Ce groseillier produit de belles grappes de fruits rouges ou blanches (selon la variété choisie) à la saveur acidulée et fruitée. C’est une variété adaptée à la culture en pot ou en pleine terre. Elle a une très bonne résistance au froid.

javoy-plantes.com