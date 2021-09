REPORT DU 26EME SALON IMMOBILIER MARSEILLE PROVENCE EN 2022

Le Salon Immobilier Marseille Provence, qui s’est imposé comme l’un des grands rendez-vous immobiliers de la région depuis plus de 25 ans, est reporté en 2022.

GL Events et son partenaire la Caisse d’Epargne CEPAC ont décidé de reporter le Salon de l’Immobilier.

Les organisateurs se sont laissés toutes les chances de maintenir cet événement et malgré l’adhésion des acteurs de la filière et des partenaires, les conséquences de la crise Covid et la pénurie des offres immobilières empêchent la partipation de nombreux professionnels cette année.

« Si la rareté des délivrances de permis de construire a eu pour conséquence, entre autres, le report du Salon Immobilier, nous avons hâte de retrouver les visiteurs l’année prochaine avec de nouveaux projets » confie Jean-Noel Léon, président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers.

« Malgré la crise sanitaire et les difficultés rencontrées dans le secteur de la construction liées au ralentissement des activités, nous espérons que pour la prochaine édition, tous les freins à la construction seront levés. Ce n’est que partie remise pour la Fédération » témoigne Isabelle Longchampt, présidente de la Fédération du Bâtiment 13.

GL Events, la Caisse d’Epargne CEPAC, les partenaires et tous les acteurs de la filière immobilière préparent dès à présent l’édition 2022 afin de répondre aux enjeux territoriaux et de proposer aux futurs acquéreurs les meilleures offres et un accompagnement privilégié.

Rendez-vous en 2022 !

www.salon-immobilier-marseille.com