Objenious présente au SIDO ses nouveautés, offres et solutions innovantes

Pour la 4ème année consécutive, les experts Objenious, marque dédiée à l’Internet des Objets de Bouygues Telecom, seront présents les 22 et 23 Septembre à Lyon pour le SIDO, l’événement leader en Europe sur la convergence des technologies IoT, IA, XR et Robotique. Ce sera l’occasion pour l’expert IoT de présenter ses nouvelles offres réseaux et plusieurs applications métiers.

Objenious, partenaire de l‘innovation IoT

LTE-M, forfaits XXL, Global IoT SIM ou encore nouveaux enjeux 5G, le salon sera pour Objenious l’occasion de faire le point sur le marché de la connectivité mais aussi de mettre en avant ses nouvelles offres et gammes permettant de répondre à une large diversité de besoins IoT.

De nouvelles solutions connectées novatrices, déjà primées, utilisant la connectivité Objenious, seront également présentes sur le stand comme Blaxtair (radars et caméras connectés pour la prévention des collisions) répondant aux besoins de prévention des collisions dans le secteur industriel, ou encore Qovoltis (bornes de recharge intelligente pour voitures électriques).

Au programme : tables rondes et workshop

Les experts d’Objenious organiseront et participeront à deux tables rondes pour discuter des enjeux de l’e-santé et de la 5G.

« E santé – IoT, un maillon indispensable de l‘innovation »

22 septembre 2021 I 13:00-13:45

A travers les témoignages de grands acteurs du secteur, découvrez comment l’Internet des Objets s’impose comme un maillon incontournable dans tous les domaines de la santé en permettant la collecte en temps réel de données de santé, le paramétrage d’alertes ou le contrôle d’équipements spécialisés.

Cette table ronde est organisée par Objenious.

Intervenants :

Christophe Fouillé, Marketing Manager, Objenious

Stéphane Nacer, Responsable Ventes RPM France-Europe, Edevice

Claude Rolland, Directeur du Pôle Santé, Bouygues Batiment France et Europe

Benoit Mirambeau, Directeur Général, Diabilive

« La 5G pour l‘IoT critique et massif »

23 septembre 2021 I 09:30-10:15

La 5G dédiée aux marchés industriels, médicaux ou scientifiques est en phase de concrétisation. Découvrez lors de cette conférence, à laquelle participera le Directeur Commercial d’Objenious, Stéphane Deruette, les nouveaux projets ou nouvelles expérimentations, preuves de l’accélération des applications de la 5G sur les marchés verticaux.

Intervenants :