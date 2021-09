L’énergie solaire pour les entreprises : Pourquoi il ne faut pas considérer le seul critère financier ?

La durabilité et la protection de l’environnement sont désormais des sujets incontournables, y compris pour les entreprises. Si consommateurs et législateurs sont de plus en plus attentifs aux efforts déployés par les organismes privés pour préserver la planète, les employés évaluent eux aussi le degré de soutenabilité de leur employeur. Les entreprises peuvent anticiper les règlementations et rendre plus durables leurs méthodes de travail et leurs produits. LG Solar prodigue ses conseils pour que les entreprises puissent préparer leur avenir grâce à l’électricité verte auto-produite et améliorer leur image par la même occasion.

En effet, grâce à la taille imposante de leurs toitures, les entreprises sont des candidates idéales pour l’installation de systèmes solaires. Le prix du photovoltaïque présente bien des avantages, car il ne cesse de baisser ces dernières années, tandis que la qualité et les performances des modules sont en constante amélioration. Mais l’aspect financier est loin d’être le seul atout.

Le développement durable au service de la réputation

Les temps changent : les consommateurs sont non seulement de plus en plus à la recherche de produits durables, mais ils attachent également de plus en plus d’importance à l’image que les entreprises véhiculent. Les entreprises doivent donc, dans un horizon de court terme, se concentrer sur un système de production plus respectueux de l’environnement, mais aussi fabriquer des produits à partir d’énergies renouvelables et montrer qu’ils sont conscients de leur responsabilité envers les générations futures. En effet, les entreprises disposant de grandes surfaces de toiture produisent souvent bien plus d’électricité qu’elles n’en ont réellement besoin pour elles-mêmes. Elles peuvent donc injecter le surplus d’électricité dans le réseau. De cette manière, l’entreprise approvisionne également la région environnante en énergie renouvelable et garantit une réduction de l’empreinte carbone qui profite à l’ensemble de la zone.

Selon Sven Armbrecht, responsable des ventes solaires pour l’UE chez LG Electronics : « Le solaire est un moyen simple pour les entreprises de contribuer de manière décisive à la protection de l’environnement et à la production d’énergie renouvelable. Leurs produits durables sont non seulement plus intéressants pour leurs clients – mais c’est aussi un véritable atout en termes d‘image pour toute l’entreprise.«

Solaire et attractivité de l‘employeur

Alors que les entreprises sont de plus en plus confrontées à une pénurie de travailleurs qualifiés, la qualité de la marque employeur – tant au niveau régional que mondial – est plus importante que jamais. Les jeunes talents, en particulier, examinent avec attention l’employeur auprès duquel ils pourraient potentiellement travailler. Un modèle ayant compris les exigences du développement durable rend les entreprises plus attrayantes pour les employés actuels et à venir, sans compter les autres avantages qui bénéficient directement aux collaborateurs. Le volume d’électricité produit au sein des entreprises pendant les mois d’été est plus important : cela permet aux systèmes de climatisation et à la pompe à chaleur de fonctionner de manière écologique. L’énergie solaire peut également être utilisée pour recharger des véhicules électriques, permettant aux employés de faire le plein avec de l’énergie solaire.

Le toit, mais pas seulement

Les panneaux solaires peuvent également être apposés sur les façades. Même si l’angle d’exposition au soleil n’est pas idéal, ce type d’installation génère suffisamment d’énergie pour réduire considérablement l’empreinte carbone et permet à l’entreprise d’en bénéficier. Cela sert également les employés et intéresse les candidats grâce à un environnement de travail attrayant au sein duquel ils peuvent se déployer. Selon l’Institut Fraunhofer IAO, les employés très satisfaits de leur environnement de travail font preuve d’une plus grande motivation, de meilleures performances et restent davantage de temps dans l’entreprise.

Respect de l’environnement et rentabilité

Les avantages pour les entreprises vont bien au-delà du bien-être. Car actuellement, les prix de l’électricité en constante augmentation font que la production d’énergie solaire est très rapidement rentable. Le coût de l’électricité solaire produite à partir de son propre toit est de l’ordre de quelques centimes par kWh si l’installation solaire est opérationnelle durant 25 ans. Les économies d’échelles sont là et cet argent économisé peut être réinvesti au bénéfice des employés de l’entreprise.

Un investissement pour le futur

Ces dernières années, la baisse constante des coûts des modules et des frais d’installation a permis de raccourcir considérablement les délais d’amortissement. En ce qui concerne le secteur public et les entreprises, des solutions peu coûteuses existent, mais leur performance s’érode au fil du temps, avec un plus faible retour sur investissement. De leur côté, les modules solaires de haute qualité semblent relativement chers au premier abord, mais ils offrent des garanties de produit et de performance à long terme et plus de sécurité pour les entreprises. Or, de nombreux programmes de subvention existent pour aider à financer les installations, avec possibilité de remboursement de TVA après achat, pour les entreprises assujetties à la TVA. Étant donné que les systèmes photovoltaïques peuvent être facilement amortis, ils permettent un allégement fiscal considérable sur plusieurs années.

LG Solar est conscient de cet intérêt croissant des entreprises et propose les modules LG NeON H optimisés pour répondre à leurs besoins. Avec une puissance de 385 Watt-Peak (Wp), les modules compacts atteignent des niveaux de puissance suffisants. Les produits LG Solar permettent une garantie de performance linéaire de plus de 90 % après 25 ans et une garantie produit tout aussi longue.

Sven Armbrecht conclut : « Avec le soutien de nos partenaires LG–PRO, nous avons à cœur de conseiller les entreprises quelle que soit leur taille pour identifier l‘installation solaire la plus adaptée pour leurs besoins spécifiques. Les entreprises peuvent apporter une contribution décisive à la transition énergétique tout en amplifiant leur attractivité en tant qu’employeurs. C’est pourquoi nous souhaitons les préparer de la meilleure des façons pour entrer dans le monde du futur et répondre à l‘enjeu primordial de la durabilité. »