Lyon – Journées du Patrimoine 2021 : un programme de visite guidées unique préparé par les guides de l’Office de Tourisme

A l‘occasion des 38èmes Journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembres prochains, les guides-conférenciers d‘ONLYLYON Tourisme et Congrès (l‘Office de Tourisme de la Métropole de Lyon) présentent une nouvelle visite guidée et un programme proposant 16 thématiques, à des tarifs avantageux.

Rendez-vous dans les coulisses du Centre des Congrès de la Cité Internationale de Lyon

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les guides-conférenciers de l’Office de Tourisme de la Métropole de Lyon, invitent les visiteurs à découvrir l’envers du décor du Centre des Congrès de Lyon. Une occasion unique de faire le point sur La Cité Internationale, son architecture singulière pensée par Renzo Piano. Cette visite emmène également le visiteur dans des lieux, d’habitude interdit au public, comme la scène de la Salle 3000, dans les loges des artistes ou encore sur la terrasse du bâtiment. Cette visite permet également de découvrir le monde du tourisme d’affaires et comment s’organise un congrès dans une grande métropole.

Un programme de visites guidées riche et varié

Les guides conférenciers ont été très inspirés par le thème de cette année, le Patrimoine pour tous, et proposent pendant ces 2 jours exceptionnels un programme de visite guidée riche et varié. Au programme, ce sont 16 thématiques et près de 60 visites guidées. Les visites classiques seront bien sûr programmées avec les best-sellers comme Le Vieux-Lyon et ses traboules en 1h ou Des Murs Peints au Street Art. D’autres visites plus insolites sont également prévues, comme Bambane insolite de la Croix-Rousse ou encore le Cimetière de Loyasse. Enfin, il sera aussi possible de découvrir les dernières nouveautés, telles que Les Femmes qui ont marqué Lyon ou L‘Histoire du Vinatier : la nature au service de la santé.

Les enfants ne seront pas en reste, avec deux visites dédiées aux familles afin de parcourir Lyon, apprendre l’histoire de la ville et ses anecdotes tout en s’amusant : Enigmes en Presqu’île et Les Secrets du Vieux-Lyon.

Des tarifs avantageux

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion unique d’accéder librement aux monuments lyonnais d’ordinaire fermés au public. L’Office de Tourisme propose cette année encore des visites guidées à des tarifs préférentiels. En effet, le tarif adulte est de 8€ au lieu des 12€ habituels.

Infos pratiques :

Visites sur réservation uniquement : au Pavillon ONLYLYON, au 04 72 77 69 69 ou sur www.visiterlyon.com

Protocole sanitaire à respecter : porter un masque et respecter les règles de distanciation sociales. Le pass-sanitaire obligatoire pour certaines visites.

Tarif : 8€ pour les adultes

Programme complet :



BAMBANE INSOLITE À LA CROIX-ROUSSE

Partez pour une bambane qui vous mènera du plateau de la Croix-Rousse jusqu’au bas des Pentes. L’histoire de ce quartier est liée à celle de la soie, mais pas seulement… En chemin, découvrez des lieux et points de vue originaux et des endroits peu connus.

> Dim. à 10h30 (durée : 2h)

CES FEMMES QUI ONT MARQUÉ LYON

Découvrez quelques personnalités féminines qui ont contribué par leur engagement au rayonnement de leur activité, de leur art et de leur ville. Depuis la place Bellecour, avec votre guide conférencier, déambulez à travers les rues de la Presqu’île à la rencontre de femmes qui ont participé à l’histoire de Lyon.

> Dim. à 13h, 14h30, 16h15 et 17h45 (durée : 1h15)

CIMETIÈRE DE LOYASSE

Laissez-vous guider à travers les allées du plus vieux cimetière lyonnais (1807). Sur la colline de Fourvière, dans le secteur des quatre vents, Loyasse vous étonnera par la diversité de ses monuments, les histoires qu’il raconte, la profusion de symboles qui évoquent un au-delà, vu d’ici-bas.

> Sam. à 9h30, 13h, 16h (durée : 2h)

D‘UN FUNICULAIRE À L‘AUTRE : POINTS DE VUE DE LA COLLINE DE FOURVIÈRE

Partez en balade panoramique, pour redécouvrir les paysages de Lyon depuis les hauteurs de la colline de Fourvière. Les parcs et jardins de « la colline qui prie » offrent de superbes points de vue sur la ville, les quartiers en contrebas et des paysages variés.

> Sam. à 13h30 et 16h (durée : 2h)

DANS L‘INTIMITÉ DE L‘HÔTEL-DIEU ET DE LA CHARITÉ

(Re)découvrez l’intimité de deux bâtiments emblématiques de la Presqu’île : la Charité, disparue dans les années 30, et l’Hôtel-Dieu, récemment rénové. Avec votre guide, transportez-vous dans le passé médical de Lyon, à travers les grands noms qui ont exercé ici, et lors d’une déambulation dans les collections du mobilier hospitalier lyonnais.

> Sam. à 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h45, 18h15 et dim. à 10h, 11h30, 14h, 15h30 (durée : 1h)

DE FOURVIÈRE À LA SAÔNE

Silhouette incontournable dans le paysage lyonnais, la basilique de Fourvière vous dévoile la symbolique de ses décors dorés. Du panorama aux théâtres romains, retracez 2000 ans d’histoire et rejoignez les bords de Saône à la découverte du méconnu quartier St-Paul, place forte de la banque à l’époque Renaissance.

> Sam. à 14h30 (durée : 2h)

DES MURS PEINTS AU STREET ART

Lyon est reconnue au plan international comme symbole du muralisme. Depuis 1986, le collectif CitéCréation y a réalisé plus de 100 murs peints, donnant à voir un regard original sur Lyon. Cet art de rue, au départ en rupture, est désormais reconnu et devient un emblème du renouveau artistique lyonnais. Un vivier d’artistes qui utilisent la rue comme une galerie à ciel ouvert.

> Sam. à 10h30 et 14h30 et dim. à 13h30 (durée : 2h)

DU VIEUX-LYON À LA PLACE DES TERREAUX, AU FIL DU TEMPS

De part et d’autre de la Saône, la continuité de l’architecture lyonnaise se dévoile, entre époque Renaissance et XXe siècle. Entre petites et grandes histoires, découvrez des quartiers à l’ambiance unique marqués par les transformations technologiques et sociales.

> Sam. à 17h (durée : 2h)

LE GRAND HÔTEL-DIEU DE LYON, AU FIL DE L‘HISTOIRE

Revivez l’évolution de la médecine à travers anecdotes étonnantes et parcours de grands hommes qui ont contribué à la vie de ce lieu incontournable de l’identité lyonnaise. Traboulez à travers 5 cours intérieures témoignant des évolutions architecturales du bâtiment du 17e au 21e siècle, ses usages successifs et ses projets.

> Sam. à 9h30, 11h, 13h, 14h30, 16h15, 17h45 et dim. à 9h30, 11h, 13h30, 15h et 16h45 (durée : 1h)

L’HISTOIRE DU VINATIER : LA NATURE AU SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE

Parcourez le vaste domaine de l’ancien asile d’aliénés du Vinatier de Bron ouvert en 1876, devenu centre hospitalier dédié à la santé mentale. Le Vinatier vous ouvre les portes d’un site insolite. À travers cet exemple lyonnais, découvrez l’évolution des conditions de vie des patients et les avancées de la psychiatrie.

> Sam. à 14h, 16h30 et dim. à 10h30, 14h30 et 17h (durée : 2h)

LYON DANS LA RÉSISTANCE

Suivez les pas des grandes figures de la Résistance lyonnaise. Au fil d’un parcours qui vous mène de la place des Terreaux, au lacis de ruelles, escaliers et traboules des pentes de la Croix-Rousse, puis à travers la Presqu’île, où les réseaux de résistance se sont installés à Lyon, à la limite de la zone de démarcation.

> Dim. à 9h30, 13h30 et 16h15, (durée : 2h)

SUR LES QUAIS DE SAÔNE

Depuis les bords de Saône, découvrez les liens intimes entre le développement de la ville et sa rivière.

> Sam. à 10h et dim. à 9h30 (durée : 2h)

LE VIEUX-LYON ET SES TRABOULES EN 1 HEURE

Pour les pressés ou ceux qui préfèrent aller à l’essentiel, cette visite vous donne les repères clés pour vous approprier le Vieux-Lyon. Entre traboules et cours intérieures, imaginez le quotidien d’une riche famille de la Renaissance et l’animation qui régnait dans les ruelles pavées du quartier.

> Sam. à 9h30 et 11h (durée : 1h)

VISITE EN FAMILLE : ÉNIGMES EN PRESQU‘ÎLE

À la découverte des places et monuments emblématiques de la Presqu’île, parents et enfants se transforment en enquêteurs de l’histoire et doivent résoudre énigmes et jeux au cours d’un parcours ludique, à la recherche d’indices sur l’histoire des lieux, en se laissant guider dans la Presqu’île à travers les âges, livret d’énigmes en main.

> Sam. à 10h et dim. à 10h, 13h30 et 15h30 (durée : 1h30)

VISITE EN FAMILLE : LES SECRETS DU VIEUX-LYON

Explorez le Vieux-Lyon sous un angle nouveau à travers cette visite ludique et instructive. Partez avec un guide pour une promenade historique pleine d’anecdotes avec vos enfants dès 6 ans.

> Sam. à 10h (durée 1h30)