À suivre du 19 au 26 septembre en direct sur France 3

France 3 propose de suivre en direct, du 19 au 26 septembre, les championnats du monde de cyclisme sur route 2021, qui auront lieu cette année en Flandre (Belgique). Les meilleurs cyclistes mondiaux tenteront d’endosser le mythique maillot arc-en-ciel et de succéder ainsi aux tenants du titre, la Néerlandaise Anna van der Breggen chez les femmes et le Français Julian Alaphilippe chez les hommes.

Les commentaires de la course seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert.

Programmation de cette 88e édition :

Dimanche 19 septembre : contre-la-montre individuel Elite Hommes sur France 3, à partir de 15.15 (diffusion sur france.tv dès 14.30)

Lundi 20 septembre : contre-la-montre individuel Elite Femmes sur france.tv, à partir de 14.40

Vendredi 24 septembre : course en ligne (distance de 160,90 km) Hommes moins de 23 ans sur france.tv, à partir de 13.25

Samedi 25 septembre : course en ligne Elite Femmes (distance de 157,70 km) sur France 3, à partir de 15.15 (diffusion sur france.tv dès 12.20)

Dimanche 26 septembre : course en ligne Elite Hommes (distance de 268,30 km) sur France 3, à partir de 13.30 (à suivre également sur france.tv)



Pour les trois courses en ligne : U23, Elite Femmes et Elite Hommes, le peloton s’élancera de la Grand-Place d’Anvers pour une arrivée à Louvain, avec un passage dans le village de Keerbergen. En arrivant à Louvain, le final se déroulera sur le circuit local (4 pentes) et le circuit flandrien (6 pentes). L’arrivée après cette course difficile se situera sur le Geldenaaksevest légèrement incliné.