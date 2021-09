Le catalogue de marques MEWA 2021/22 est arrivé

La nouvelle édition du catalogue de marques MEWA compte environ 288 pages et plus de 10.000 articles professionnels, parmi lesquels les derniers modèles de grandes marques et de nouveaux articles innovants dans le domaine des gants de travail et des chaussures de sécurité. L‘offre est disponible dans son intégralité via la boutique en ligne « buy4work.mewa.fr ».

Le catalogue de marques MEWA offre l‘équipement adapté à toutes les situations de travail. Sa gamme comporte des gants de travail, des chaussures de sécurité, des articles de protection oculaire, auditive, de la tête et respiratoire ainsi que des articles de protection cutanée et d‘hygiène.

Remise sur les nouveautés jusqu‘à la fin septembre

Une remise de 10% sera appliquée sur tous les nouveaux articles du catalogue pour les commandes passées jusqu‘au 30 septembre 2021. Ceci est valable par exemple pour les nouvelles chaussures de sécurité signées Albatros, qui viennent de recevoir le prix «German Innovation Award 21» pour allier confort, look sportif et grande capacité de protection. Les derniers modèles de la gamme Elten Wellmaxx très appréciée des consommateurs figurent également dans le nouveau catalogue. La semelle de cette chaussure de sécurité dispose d‘un amorti révolutionnaire.

MEWA a également élargi son offre de protections cutanées en y ajoutant des articles d‘hygiène des mains de SC Johnson, par exemple la très efficace solution hydro-alcoolique « InstantFOAM® Complete » disponible dans son distributeur « Touch Free ». La gamme a également été complétée par des masques chirurgicaux, des masques FFP2 ainsi que des masques respiratoires jetables de 3M pour la protection des voies respiratoires et pour couvrir la bouche et le nez.

Livraison en 48/72 heures

Nos collaborateurs formés pour le conseil et la vente répondront rapidement et avec professionnalisme à toutes vos questions sur notre offre actuelle. De nombreux produits peuvent sur demande être imprimés ou brodés avec vos logos. Les commandes sont livrées dans toute la France en 48/72 heures, les retours sont gratuits.

