L’automne à la maison – sobre et chaleureux

L’automne : parfois incroyablement beau avec son brouillard matinal et son air frais et clair, il peut aussi être sombre, accompagné d’un temps froid et humide et de journées où le jour semble peiner à se lever. C’est le moment idéal pour s’installer confortablement chez soi. Comment profiter pleinement de son intérieur ? Avec des accessoires pour la maison et de la porcelaine aux formes organiques, des couleurs terreuses et un look vintage chaleureux.

Nature pour la maison

La céramique au look fait maison est la promesse d’une agréable journée automnale. La collection Lave, qui répand le charme authentique de la faïence, évoque l’art traditionnel de la poterie. Les verres, bols, coupes et assiettes de couleur bleu foncé déposés sur une simple table en bois foncé, décorée de branches et de fleurs du jardin, apporteront une agréable ambiance chaleureuse aux journées les plus sombres de l’année. La collection Lave beige apportera, associée à un bois clair naturel, un style légèrement rustique : pour profiter pleinement de l’automne.

L’heure du thé

L’automne est le moment idéal pour déguster du thé. Fraîchement infusés, les fins arômes de thé noir, vert ou de tisane dévoilent toute leur saveur. Dégusté seul ou de manière plus gourmande avec quelques douceurs, le thé est un moment de détente que les bons accessoires ne feront que sublimer. Pour un look épuré et net, optez pour un théière en verre et les verres à double paroi de la collection Artesano Hot & Cold Beverages. Pour un style plus ludique, direction la collection classique Vieux Luxembourg : sa forme traditionnelle et la petite branche bleue qui la décore invite à un voyage dans le passé. Associée à quelques fleurs présentées dans des vases modernes, elle garantit un mélange unique au look vintage.

Des fleurs en automne

Les fleurs fraîches sont agréables à regarder, sentent bon et apportent en automne une touche estivale à la décoration d’intérieur. Inutile pour cela d’opter pour un énorme bouquet. En automne, on se contente d’une seule fleur et de quelques branches. Les vases aux couleurs terreuses et chaleureuses soulignent la sobriété automnale : Manufacture Collier attire le regard avec élégance, Lave Home apporte un magnifique charme rétro.