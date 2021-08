Novade annonce l’intégration avec Autodesk Construction Cloud

Novade, un des leaders des logiciels de gestion de chantier, annonce aujourd’hui l’intégration avec Autodesk Construction Cloud™, une suite de logiciels et de services pour les entreprises de la construction. Cette intégration supprime les barrières entre les différentes équipes d’un projet de construction en permettant l’échange des données entre les plateformes Novade et BIM 360 de la suite Autodesk Construction Cloud.

« Cette intégration entre Novade et Autodesk marque le début d’une longue série de relations entre Novade et différents acteurs technologiques. Notre but est de proposer un véritable écosystème connecté pour le secteur de la construction ». Explique Denis Branthonne, CEO de Novade.

« Les entreprises technologiques doivent évoluer avec leur temps – nos clients veulent que leurs données se déplacent de manière transparente entre leurs systèmes et leurs applications. Plus nous pourrons aider l‘industrie de la construction à éliminer les frictions liées à la donnée, plus vite l‘industrie réalisera sa transformation numérique ».

Novade digitalise tous les processus de construction sur le terrain tels que les inspections de sécurité, les fiches d’accueil, le suivi qualité ou les journaux de chantier.

Autodesk BIM 360® est adopté par de nombreux acteurs de la construction à travers le monde et facilite la collaboration entre les équipes d’un projet, de la conception à la construction jusqu’à l’exploitation et la maintenance du site.

Ces deux outils ont largement été adoptés par les plus grandes entreprises de la construction et de services ainsi que par les promoteurs immobiliers à travers l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient.

En connectant les plateformes Autodesk et Novade, les utilisateurs peuvent désormais partager les données collectées sur chantier avec Novade, directement avec les utilisateurs sur BIM 360. De même, les utilisateurs de Novade sur le terrain peuvent désormais travailler avec les dernières versions des plans issus de BIM 360 et ainsi éviter les problèmes liés à l’utilisation des mauvaises versions.

« Les projets de construction évoluent rapidement, les équipes sur le chantier et celles dans les bureaux doivent rester synchronisées pour s‘assurer que tout le monde travaille sur des données à jour » déclare James Cook, responsable des intégrations chez Autodesk Construction Solutions. « En permettant aux clients d‘échanger toutes les données et les documents du projet entre la plateforme de management projet BIM 360 et l‘application terrain Novade, les équipes bureau et chantier peuvent renforcer la collaboration et minimiser les erreurs de communication et la ressaisie ».

Tiong Seng, un des leaders de la construction à Singapour, est l’un des premiers à adopter l’intégration Autodesk de Novade. Colin Tan, Directeur Général de Tiong Seng Contractors Pte Ltd, déclare : « Pouvoir partager des informations entre nos logiciels existants est essentiel pour réduire les contraintes de notre industrie. Mes équipes disposent désormais d‘une visibilité complète sur les projets ainsi que sur l‘avancement, qu‘elles soient sur site ou hors site, avec un accès au suivi qualité et sécurité en temps réel ».

Pour permettre aux entreprises de la construction d’optimiser facilement la quantité colossale de données qu’elles collectent et gèrent, les entreprises technologiques cherchent des moyens de synchroniser, de partager et de rendre accessible leurs données.

Pour résoudre ce problème, Novade a récemment lancé Novade Connect, un ensemble d’intégrations logicielles permettant une connexion « plug and play » avec les leaders du digital.

Pour plus d’informations sur l’intégration de Novade et Autodesk : https://www.novade.net/fr/novade-connect-fr/.

À propos de Novade :

Novade propose un logiciel de chantier unique dédié au secteur du bâtiment et des infrastructures. Les procédures sur site telles que la qualité, la sécurité, le suivi d’avancement, la gestion du personnel ou encore la maintenance, sont numérisés et automatisés à l’aide d’une application mobile. Les données recueillies fournissent des informations permettant de rationaliser les opérations et d’augmenter la productivité. Les entreprises générales, promoteurs immobiliers et fournisseurs de services à travers le monde entier font confiance à Novade pour piloter leur transformation digitale. Fondée en 2014, Novade compte aujourd’hui 3 bureaux à Paris, Londres et Singapour et est déployé dans plus de 24 pays.