Une nouvelle Direction dédiée à l’innovation pédagogique à l’ESITC Caen

Cette nouvelle entité a pour objectif d‘adapter les méthodes de formation aux nouvelles générations d‘élèves qui rejoignent l‘ESITC Caen et d‘optimiser l‘acquisition des savoirs. A compter de cette rentrée 2021 Marie Bagieu pilote les activités de la Direction d‘innovation pédagogique, Isabelle Rogoff la remplaçant au poste de Directrice des études.

Les élèves changent, leurs aspirations et leur rapport à l’apprentissage également. L’ESITC Caen a depuis toujours su faire évoluer le contenu de ses formations pour qu’elles répondent au mieux aux défis du secteur du BTP, en lien avec les entreprises du secteur. Cette fois, l’école d’ingénieurs va plus loin en créant une Direction dédiée. Cette dernière, chargée de réinventer les méthodes pédagogiques, devra également les adapter au profil des étudiants qui intégreront ses campus de Caen et Lyon dans les années à venir. Le cycle des générations s’accélère. Il faut non seulement ajuster les méthodes pédagogiques aux caractéristiques de la Génération Z, mais également imaginer dès maintenant les besoins de la génération Alpha. En effet, cette génération de jeunes adultes nés entre 2010 et 2025 et qui s’installera sur les bancs de l’ESITC Caen à la fin de la décennie, s’annonce comme la plus numérique et connectée de tous les temps !

Vers une pédagogie évolutive et personnalisée

Les pistes de travail de la Direction de l’innovation pédagogique ne manquent pas : favoriser l’intégration des élèves dans leur environnement d’études, les initier à la culture du BTP, les accompagner vers la réussite au moyen de supports pédagogiques en ligne, donner accès aux connaissances de façon asynchrone pour plus de liberté dans la gestion de leur temps… L’adaptation du rythme d’enseignement constitue l’un des principaux défis, au même titre que l’appétence pour le concret et la participation active exprimée par les nouvelles promotions.

Marie Bagieu prend la direction de cette nouvelle entité

Ingénieur et Docteur en physique des ondes, Marie Bagieu est membre de l’équipe pédagogique à l’ESITC Caen depuis janvier 2003. Directrice des études durant 5 ans, elle a pu observer de près l’évolution des étudiants. Son expérience et sa vision permettront de développer et d’appliquer des concepts innovants au profit des nouveaux étudiants, en exploitant leur maîtrise des outils numériques.

Isabell Rogoff devient Directrice des études

Jusqu’alors Directrice de l’ISBA TP à Marseille, une école d’ingénieurs de spécialisation dans le domaine du BTP, Isabelle Rogoff rejoint ESITC Caen au poste de Directrice des études et de la Vie Etudiante. Ingénieure Matériaux, spécialisée en calculs de structures de l’Institut Supérieur du Béton Armé, Isabelle Rogoff a fondé et dirigé le cabinet d’études BET Vitale Ingénierie spécialisé dans la conduite de projets d’études, de mission de maîtrise d’œuvre. Elle intervient en outre en tant qu’expert judiciaire auprès du TGI d’Aix / Marseille.