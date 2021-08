Du bien-être pour tous les sens : porcelaine élégante pour un dîner exclusif

La mise en scène des créations culinaires n’est pas réservée à la gastronomie de luxe. Les gourmets exigeants servent également leurs plats en « Première Classe » chez eux. Qu’il s’agisse d’un dîner convivial ou en amoureux, une table parfaitement dressée est la garantie d’un expérience gustative réussie. Villeroy & Boch offre un design exclusif, des décors surprenants et des surfaces au toucher inattendus pour offrir un effet bluffant et élégant.

Un élégant dîner en amoureux

Un design emblématique ou un ensemble de vaisselle sophistiqué ? La Boule fait les deux ! Récompensée par le prix Red Dot Design Award 2020, reconnu mondialement, la réinterprétation innovante de la « Boule » conçue par Helen von Boch et qui cassa les codes du monde du design dans les années 70, est parfaite pour un élégant dîner à deux. Même s’il n’en paraît rien au premier regard, La Boule se transforme plat après plat en un ensemble brillamment conçu d’assiettes et de coupes, parfaitement adapté à toutes les dégustations, de l’entrée au dessert.

Mises en scène personnalisées au style industriel

Ardoise ou cuivre – des designs insolites partent à la conquête du monde de la table. Tout comme la collection de vaisselle Manufacture, qui reprend ces looks caractéristiques de manière authentique et en céramique. Le résultat est fascinant : une silhouette rectiligne rencontre des couleurs vives, des surfaces structurées et une douce brillance. La premium Porcelain teintée dans la masse avec son effet ardoise – un anthracite intense et un blanc pur – elle offre de nombreuses possibilités de décoration : qu’elle soit seule ou associée, avec d’élégantes touches de cuivre et complétée par des couverts en acier inoxydable tendance avec une finition matte et de couleur anthracite.

Non moins impressionnante, NewMoon dévoile une exclusivité assumée à chaque dîner. Le design à la fois épuré et original se distingue par une forme asymétrique dont les lignes nettes dessinent un croissant de Lune sur la premium Porcelain brillante. Pour mettre le tout en valeur : des verres à vin et à champagne originaux avec un bord oblique caractéristique.

Noblesse et élégance

Style, design et qualité de haut niveau – les superbes collections de Villeroy & Boch. Signature sont une véritable déclaration d’amour à ce qui sort de l’ordinaire. Les collections MetroChic et Anmut séduiront les habitués des grands hôtels, qui dégustent, chez eux aussi, leurs plats dans une ambiance élégante intimiste ou conviviale. Comme toutes les collections Signature, MetroChic est fabriquée en Premium Bone Porcelain et est ainsi le symbole d’une exclusivité cultivée. Une décoration précieuse en or véritable à l’élégant style Art déco confère à la délicate porcelaine à la finesse presque transparente une touche glamour luxueuse, qui met en valeur les couverts dorés éclatants MetroChic d’Or.