Red Canary s’associe à SentinelOne pour une sécurité nouvelle génération globale

SentinelOne (NYSE : S), la plateforme autonome de cybersécurité, annonce un nouveau partenariat avec Red Canary, un fournisseur leader de solutions d’opérations de sécurité. Ce partenariat permet aux clients d’intégrer facilement la cybersécurité autonome de SentinelOne à la détection et à la réponse gérées de Red Canary afin de simplifier la protection de chaque extrémité du réseau.

La plateforme des opérations de sécurité de Red Canary combine la télémétrie de SentinelOne avec des renseignements uniques sur les menaces pour détecter les nouvelles menaces et y répondre efficacement. Les clients qui cherchent à migrer d’un ancien produit EDR vers SentinelOne peuvent utiliser Red Canary pour le faire sans impacter leurs opérations de sécurité.

Face à l’augmentation des ransomwares, les organisations de toutes tailles luttent contre la vitesse et la sophistication des attaques actuelles. Les entreprises optent ainsi pour des éditeurs de solution de détection et de réponse gérées (MDR) pour renforcer le travail de leurs équipes internes et acquérir l’expertise nécessaire pour gérer des programmes de cybersécurité majeurs. Grâce à ce partenariat, les clients de Red Canary ont accès à la plateforme Singularity XDR de SentinelOne pour regrouper en une plateforme XDR unique et autonome des capacités de protection (EPP) et de détection/réponse (EDR) des terminaux, de sécurité de l’Internet des objets (IoT) et de protection des conteneurs et charges de travail dans le Cloud (CWPP).

« Les menaces contournant souvent les technologies héritées (legacy), nos clients se tournent vers des solutions modernes pour éviter d’être victimes de la prochaine grande cyberattaque « , déclare Jim Raine, Strategic Partnerships, Red Canary. « Notre plateforme basée sur le modèle SaaS permet aux équipes de sécurité de se concentrer sur les problèmes de sécurité sensibles et prioritaires pouvant avoir un impact sur l’entreprise. Ce partenariat permet à nos clients de bénéficier des avantages des solutions de sécurité de pointe de SentinelOne, telles que Singularity XDR, tout en simplifiant leurs propres opérations de sécurité. «

La plateforme Singularity XDR de SentinelOne utilise une IA comportementale brevetée pour surveiller, cartographier et contextualiser les données sur les terminaux, les workloads dans le cloud et les appareils IoT. Le résultat de la connexion des données de surface d’attaque et de réseau sont sous forme de storylines synthétiques. Ces storylines notent le risque, déterminant le moment précis où l’activité malveillante se produit et prenant des mesures autonomes pour arrêter et remédier aux changements non autorisés à la vitesse de la machine. La visibilité et les réponses autonomes fournies par la technologie Storyline permettent aux partenaires MDR de personnaliser la prestation de services par le biais de la plateforme Singularity XDR de SentinelOne.

« Le déficit de compétences en matière de cybersécurité est bien réel, et de nombreuses organisations ne disposent pas aujourd’hui du personnel dédié ou de l’expertise nécessaire pour mettre en œuvre une sécurité efficace par leurs propres moyens », déclare Brandon Andrews, VP Worldwide MSSP and Alliances, SentinelOne. « En collaboration avec Red Canary, nous sommes impatients de fournir aux entreprises une enquête complète et perspicace, sans le fardeau des démarches. »

À propos de Red Canary

Red Canary est un allié des opérations de sécurité pour les organisations de toutes tailles. L’entreprise propose des solutions axées sur les résultats qui peuvent être déployées en quelques minutes pour identifier et mettre fin aux attaques. Fondée en 2014, Red Canary est un pionnier dans les solutions de détection et de réponse gérées qui intègrent l’analyse comportementale et la réponse automatisée avec une investigation 24/7/365 par une équipe experte de réponse aux cyberincidents. Pour en savoir plus, visitez le site https://redcanary.com.

À propos de SentinelOne

SentinelOne est la seule solution de cybersécurité, alimentée par l’IA, qui intègre dans une seule et même plateforme XDR, autonome, des capacités de prévention et de détection/réponse sur tous les actifs de l’entreprise, des postes de travail aux dispositifs IoT en passant par les conteneurs et workloads dans le cloud. SentinelOne offre aux entreprises une visibilité totale sur l’ensemble des activités de leur réseau à la vitesse des machines et les protège des attaques, à chaque étape du cycle de vie des menaces. Pour en savoir plus, consultez sentinelone.com.