Plastic Origins Expédition Rhin 2021 : Cartographier la pollution des rivières grâce à l’intelligence artificielle et à l’engagement citoyen

Le 21 août prochain, l’équipe de Surfrider Foundation Europe embarquera pour une expédition sur le Rhin de la source jusqu’à son delta. Une opération européenne permettant de faire connaître son application Plastic Origins, utilisable par tous et permettant de cartographier les déchets tout en pratiquant son sport de plein air favori.

Une application ludique, un vrai projet de science participative

Déchets, microplastiques, pollution chimique… Il n’est plus à prouver que l’Océan subit des menaces quotidiennes. Or, 80% des déchets qui y sont retrouvés proviennent de l’intérieur des terres et sont transportés en grande partie par les rivières.

À la recherche de solutions pour mettre en lumière ce problème de façon scientifique et rigoureuse, Surfrider Foundation Europe a lancé un projet innovant : Plastic Origins. L’objectif : combiner la science participative et la technologie de l’Intelligence Artificielle afin de créer une carte complète de la pollution des rivières. La collecte de données précises est essentielle pour aider les experts de Surfrider Foundation Europe à avoir des discussions constructives avec les parties prenantes impliquées (pouvoir publics à l’échelle locale, nationale, ou européenne, entreprises à l’origine des pollutions etc.)

L’application a pu voir le jour grâce à une rencontre avec les équipes de Microsoft dans le cadre du Share AI Program et à l’implication bénévole de nombreux ingénieurs ayant rejoint le projet.

Comment ça marche ?

Grâce à l’implication de volontaires dans toute l’Europe, les données sont récoltées directement sur l’application Plastic Origins, disponible sur Androïd et IOS

Embarqués en canoë, kayak, stand-up paddle ou à pied, les bénévoles utilisateurs sont invités à filmer les berges des rivières grâce à l’application qui utilise un système de géolocalisation des déchets afin d’obtenir un indicateur : le nombre de déchets par kilomètre de berge.

L’intelligence artificielle permet par la suite de reconnaître les déchets et de les classer selon leur type (bouteille, fragment, etc.), alimentant ainsi la cartographie européenne.

Une expédition sur le Rhin pour sensibiliser et mobiliser

Le 21 août prochain, l’équipe projet de Surfrider Foundation Europe embarquera pour une grande expédition sur le Rhin de la source jusqu’à son Delta. Accompagnés par des représentants de ses antennes bénévoles œuvrant toute l’année dans les pays traversés (Suisse, Allemagne, France et Pays Bas), les membres partiront téléphone en main à la quête de nouvelles données qui seront recueillies sur l’app. Après avoir rejoint la source en randonnée jusqu’au Lac Toma, les participants s’élanceront dans plusieurs étapes en canoë, rafting et kayak jusqu’à l’embouchure du fleuve.

Les objectifs de cette expédition sont multiples : au-delà de la collecte de données, Surfrider Europe souhaite sensibiliser les citoyens sur les origines réelles des plastiques trouvés dans l’Océan et rencontrer des acteurs locaux pour leur faire prendre conscience d’enjeux qui pourraient leur sembler éloignés de leurs territoires. En choisissant le Rhin traversant 6 pays dont 4 où Surfrider Europe agit au quotidien grâce ses antennes bénévoles, c’est aussi une façon pour l’équipe de souligner la dimension européenne du projet, les grandes directives environnementales étant décidées à cet échelon. Citons par exemple la directive européenne sur les plastiques à usage unique entrée en vigueur officiellement le 3 juillet dernier.

L’enjeu principal de cette expédition reste de faire connaître ce programme innovant et ludique de science participative aux amateurs de sport d’évasion et de nature afin de leur donner envie d’allier la pratique de leur loisir à la lutte pour la protection de l’Océan. C’est en étant toujours plus nombreux, que les utilisateurs de l’appli permettront de créer une vaste carte de l’état des rivières européennes et d’aider Surfrider Foundation Europe à réduire ces pollutions.

ONG créée en 1990, Surfrider Foundation Europe, agit pour la protection des océans, du littoral, des vagues et de leurs usagers. Depuis 30 ans, fort d’une équipe d’experts et de 49 antennes bénévoles réparties sur 12 pays européens, l’association travaille avec les parties prenantes (citoyens, secteurs privé et public) sur plusieurs grands thèmes : les déchets aquatiques, l’artificialisation du littoral, le changement climatique, la qualité de l’eau et la santé des usagers. Découvrez l’association sur https://surfrider.eu/