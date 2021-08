Ciné plein Air : Le Voyage du Docteur Dolittle

Ville des solidarités, Villenave d’Ornon se fait fort de proposer des animations gratuites et conviviales à tous les habitants. Afin de permettre à chacun de profiter de l’été, de [re]créer du lien social et d’animer les quartiers, la Ville, grâce au dynamisme de ses deux centres socioculturels (CSC), planifie des actions durant toutes les vacances !

Le jeudi 26 août, Villenave d’Ornon organise son traditionnel ciné plein air avec la projection du film tout public et humoristique : « Le voyage du Dr Dolittle » dans le parc du domaine Jacques-Brel. Des animations seront proposées à partir de 17h, quizz, jeux, etc, par les centres socioculturels et les associations partenaires.

L’association sportive villenavaise de tennis de table (ASVTT) proposera des animations autour de sa discipline et la confédération syndicale des familles (CSF) organisera des jeux d’extérieur pour les enfants.

La projection du film débutera dès la tombée de la nuit. Un stand buvette-restauration sera proposé sur place par l’association Les plaisirs du temps, l’A.S. Chambéry et l’Afterwork.

Synopsis : Après avoir perdu sa femme il y a sept ans, l’excentrique docteur John Dolittle s’exile derrière les hauts murs de son manoir avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Or; quand une reine tombe gravement malade, il est forcé d’embarquer dans une aventure épique vers une île mythique afin de trouver un remède. Il affrontera de vieux adversaires et découvrira de merveilleuses créatures. Date de sortie : 5 février 2020

L’entrée est gratuite, seuls un pass sanitaire et une pièce d’identité devront être présentés conformément aux directives gouvernementales.