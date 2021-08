DU LOISIR ET DE L’ADRÉNALINE À CÔTÉ DE CHEZ SOI, UN DOMAINE POUR TOUTE LA FAMILLE ET LES PROS

Fondé en 1994 par la famille LEROUX, l’Espace-Quilly est un domaine de loisirs situé à proximité de Nantes. Cette entreprise familiale propose, depuis 27 ans, une quinzaine d’activités à sensation dans un espace vert et bleu de 74 hectares. Franck Leroux, sportif quadragénaire, est un entrepreneur à la tête du complexe après avoir travaillé de longues années pour la plus grosse école de pilotage au monde, à Las Vegas. Depuis l’ouverture de la nouvelle saison, le 1er juillet dernier, l’Espace-Quilly propose une multitude d’activités pour toute la famille et les professionnels.

L‘aventure à deux pas de chez soi

Après de longs mois d’enfermement, les français expriment le besoin de s’évader et plébiscitent l’ultra-local pour des moments de partage entre amis ou en famille. En 2020, 71%* des français ont privilégié des séjours en France pour leur période de vacances annuelles, une tendance qui devrait rester d’actualité pour 2021. Avec ce tourisme qui s’organise autour d’une offre plus locale, les vacanciers souhaitent découvrir de nouvelles activités et se tournent de plus en plus vers des loisirs en pleine nature. L’Espace-Quilly a intégré ces enjeux et développe son accueil des particuliers pour leur offrir un moment d’aventures à deux pas de chez eux. Le parc propose des activités à partager en famille ou entre amis, pour les aficionados de sensations fortes mais aussi pour tous les autres. Entre jet-ski, wakeboard ou encore flyboard, les nombreux lacs permettent de s’évader et de découvrir ou redécouvrir les sports nautiques. Les espaces verts quant à eux permettent de profiter des émotions procurées par le quad, le 4X4 ou encore la mini motos pour les enfants.

*enquête Opinionway, 2020

Des moments de sensation en pleine nature pour des team building déconnectés

« Chacune de nos constructions concilie qualité de la conception des projets et qualité des conditions techniques de mise en œuvre. Nous avons alors constitué un bureau d‘étude regroupant différents métiers : architectes, dessinateurs-projeteurs, dessinateurs bâtiment, métreurs, technicien géomètre… À cela vient s‘ajouter une équipe travaux, composée de binômes secrétaires techniques / conducteurs de travaux. L‘objectif est d‘assurer la coordination de la sous-traitance, sa qualité et la bonne relation clients. L‘innovation n‘est complète que si elle est bien aboutie et surtout, si elle fait sens, et nos deux pôles de compétences se portent garants de cela. » souligne Sylvain Laurent.

Un complexe de loisirs qui prend en compte les enjeux environnementaux

L’Espace-Quilly est géré par la même famille depuis 27 ans. Il était donc inconcevable pour eux de ne pas protéger le domaine et, conscient qu’il doit être protégé, il était essentiel de s’inscrire dans la durée. « Au quotidien, nous savons que toutes nos actions ont des répercussions sur le long terme. C‘est pour cela que nous pratiquons une politique drastique de gestion de l‘eau. Nos huiles de moteurs sont toutes biodégradables et nous avons planté le long des étangs près de 1200 arbres. » La nature est préservée et c’est visible à l’œil nu.

espace-quilly.com