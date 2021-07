Le nouveau Taigo fait ses débuts en Europe

Tout est en place pour l’introduction d’une nouvelle ligne de carrosserie produite par la marque Volkswagen : avec le nouveau crossover compact Taigo, Volkswagen lance pour la première fois un SUV coupé sur le marché européen. Véhicule à traction, le Taigo est particulièrement séduisant avec sa carrosserie de type crossover très tendance, ses sièges surélevés, sa connectivité novatrice et sa capacité à être utilisé au quotidien. L’arrière du véhicule cinq places s’incline dans le style d’un coupé, sans pour autant limiter l’espace disponible pour la tête au niveau des sièges arrière. Volkswagen élargit ainsi le portefeuille des modèles compacts, Polo (Berline) et T-Cross (SUV),basés sur la plateforme MQB, avec une troisième variante de châssis qui était auparavant réservée aux modèles haut de gamme. De nombreux systèmes d’assistance de dernière génération garantissent un confort optimal et un niveau de sécurité élevé pour tous les passagers.

Le nouveau Taigo met l’accent sur le design et l’émotion. Doté de projecteurs LED, d’un cockpit entièrement digital et de systèmes d’infodivertissement de dernière génération (MIB3) de série, le SUV coupé de tout juste 4,26 mètres de long établit des standards technologiques élevés dans sa catégorie. La carrosserie expressive est la première du genre dans le portefeuille de modèles de la marque Volkswagen. Avec son style de crossover et sa silhouette de coupé, le nouveau Taigo, tout comme son homologue brésilien le Nivus, est parfaitement équipé pour conquérir de nouveaux groupes d’acheteurs majoritairement jeunes.



Au niveau technique, le Taigo est basé sur la plateforme MQB de Volkswagen. En fonction des options choisies, il est également équipé des nouveaux projecteurs Matrix LED IQ.LIGHT et d’une barre transversale de calandre éclairée.



Le design du Taigo se caractérise par des proportions puissantes et une silhouette de coupé particulièrement attractive avec son montant C fortement incliné vers l’avant. Inspiré des SUV coupés des catégories supérieures, ce design fait du Taigo un modèle unique sur son segment.



À l’intérieur, le Taigo se démarque par un volant multifonction au design élaboré et par des éléments de commande modernes de série. Les systèmes d’infodivertissement sont basés sur la troisième génération de la MIB3, avec notamment une unité de commande en ligne (eSIM) et « App Connect Wireless » (selon la configuration). Des fonctions telles que l’accès aux services de streaming, la commande vocale naturelle et la personnalisation basée sur le cloud et sur « Volkswagen ID » permettent l’utilisation des services MIB3.1 les plus récents, selon la configuration.



En termes d’assistance au conducteur, de confort et de sécurité, le nouveau SUV coupé est très similaire aux modèles Volkswagen des segments supérieurs. Chaque Taigo est équipé de série de systèmes d’assistance tels que système de surveillance périmétrique « Front Assist » avec fonction de freinage d’urgence en ville et le système d’assistance au maintien de trajectoire « Lane Assist ». Disponible en option, le « Travel Assist IQ.DRIVE » permet la conduite semi-automatisée.