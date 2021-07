TERRA AVENTURA DEUX NOUVEAUX PARCOURS PROPOSÉS SUR LA MÉTROPOLE BORDELAISE

Sous la forme d’une chasse au trésor qui suit le concept du geocaching, Tèrra aventura permet d’allier découverte patrimoniale, randonnée et challenge, avec des centaines de possibilités de parcours partout en Nouvelle-Aquitaine dont quatre sur la métropole bordelaise à Lormont, Gradignan et depuis peu à Cenon et à Floirac. Un jeu ludique, gratuit et en plein air, en phase avec les aspirations de découverte et de voyage du moment !

Tèrra Aventura, plus de 500 parcours en Nouvelle-Aquitaine

Créé il y a 10 ans en Limousin, Tèrra Aventura s’est rapidement développé dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Via une application mobile, cette chasse au trésor en plein air emmène les utilisateurs à la découverte des pépites du patrimoine local et des plus belles balades. Le principe : le joueur (de 7 à 77 ans !) doit résoudre une série d’énigmes pour trouver la cache finale – le trésor ! – qui lui permettra de valider son parcours. Le tout accompagné par les « Poï’z », ces personnages hauts en couleurs qui ponctuent la promenade de leurs anecdotes ! Néo-aquitains, visiteurs français ou étrangers peuvent profiter de cette application proposée en français, anglais, espagnol, allemand et néerlandais. Depuis la création des parcours, pas moins de 350 000 équipes se sont inscrites à Tèrra Aventura, et 1,2 million de caches ont été découvertes !

Une application au service de la découverte de la métropole bordelaise



Accompagnés par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et Gironde Tourisme, l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole imagine, en partenariat avec les communes, la création des circuits sur la métropole bordelaise, prend en charge les frais associés, et assure leur valorisation auprès du grand public. Disponibles à Lormont, à Gradignan, Cenon et Floirac, les quatre itinéraires de la métropole bordelaise suivent chacun des niveaux de difficulté distincts et des thématiques différentes : celle de l’eau côté Lormont, autour de Saint Jacques de Compostelle à Gradignan, la sylviculture à Cenon et les points de vue et la nature à Floirac. Chaque balade dure entre 1h et 2h et fait entre 2 et 4km. De plus en plus nombreux, les adeptes apprécient cette chasse au trésor qui permet de percer les secrets de la ville, à leur rythme et en autonomie. Au total, les parcours de Lormont et Gradignan, mis en service en 2018 et 2019, ont recensé près de 37 000 joueurs depuis leur lancement.

Deux nouveaux parcours lancés cet été

Lancés respectivement les 26 juin et 14 juillet, les parcours de Cenon et Floirac sont l’occasion de découvrir le vaste parc des Coteaux de la rive droite, ses recoins arborés, ses points de vue saisissants sur Bordeaux et la Garonne et bien sûr, l’histoire de ces communes.

À Cenon, le parcours malicieusement intitulé « Cyprès du but » s’étend sur 3 km, à l’intérieur et autour du parc du Cypressat. En chemin, le Poï’z nommé Zouch’ racontera l’histoire et les anecdotes de ce parc : le droit du cyprès, les vignes, les orchidées sauvages, le refuge LPO, la gloriette de la duchesse, l’église Saint-Romain…

Long de 4km, le circuit de Floirac « La tête dans les z’étoiles » démarre à l’hôtel de ville. Il conduit le joueur au parc des étangs par la voie verte puis remonte vers le Fil Vert. Il rejoint le parc du Castel un peu plus loin : histoires locales et anecdotes sont au programme tout au long du parcours, guidé par le Poï’z Zarthus. Un minimum d’endurance et de bonnes chaussures sont conseillés puisqu’il comprend des chemins escarpés.

Application gratuite. Plus d’informations sur : https://www.terra-aventura.fr/comment-jouer