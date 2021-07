Yamaha Motor révise les objectifs du Plan environnemental 2050

Aujourd’hui, Yamaha Motor annonce avoir révisé les objectifs de réduction des émissions de CO2 du Plan environnemental 2050 de Yamaha Motor Group (ci-après dénommé « Plan environnemental 2050 ») formulé pour la première fois en 2018, et s’est fixé pour nouvel objectif d’atteindre la neutralité carbone dans tous les pays où elle dispose d’activités commerciales, y compris tout au long du cycle de vie de ses produits*, d’ici 2050.

* Émissions résultantes directement des activités commerciales (Scope 1 et 2) et émissions en dehors de celles-ci (Scope 3).

Cette révision du Plan environnemental 2050 détermine la mission (objectifs) que le groupe Yamaha Motor Group se fixe d’ici 2050, ainsi que les objectifs à atteindre respectivement d’ici 2030 et 2035. Nous formulerons un plan à moyen terme tous les trois ans et ferons progresser les initiatives et les activités vers ces objectifs. Sur la base de cet examen, l’Entreprise accélérera davantage ses efforts pour atteindre la neutralité carbone et, en atteignant ses objectifs, continuera d’offrir une nouvelle excitation et une vie plus épanouissante aux individus partout dans le monde.

Stratégies exclusives de Yamaha Motor pour une neutralité carbone

Yamaha Motor a continuellement proposé différentes options de mobilité personnelle avec une faible empreinte environnementale et de faibles émissions de CO2 tout au long du cycle de vie du produit, de l’approvisionnement en matières premières jusqu’à sa fabrication, puis de son utilisation jusqu’à son traitement. Afin que la société atteigne une neutralité carbone en 2050, l’Entreprise continuera de proposer de nouveaux produits à valeur ajoutée, de nouvelles formes de mobilité propres à Yamaha Motor en plus de ses motos emblématiques.

Politique de base



Viser à réduire davantage le CO2 émis par une personne en déplacement.



Utiliser des sources d’alimentation efficaces et passer à des sources d’alimentation à faibles émissions de CO2



Favoriser l’usage d’une mobilité personnelle à faibles émissions de CO2