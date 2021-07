Kiliba accélère sa croissance : 25 nouveaux clients signés en juin 2021

Le premier module d’email marketing 100% autonome séduit : l’essayer, c’est l’adopter

La start-up Kiliba, qui édite le premier module d’email marketing 100% autonome, grâce à l’Intelligence Artificielle, dope sa croissance avec 25 nouveaux clients signés sur le seul mois de juin 2021.

« Nous avons recruté des commerciaux en septembre 2020 et nous continuons à en recruter. Ils sont actuellement épaulés par 3 stagiaires, étudiants à l’ESCP. Le temps de les former, qu’ils prennent leurs marques, et la machine est lancée. De plus, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités qui plaisent beaucoup aux équipes marketing comme la possibilité de personnaliser les templates au niveau du texte et des détails dans les emailings qui seront envoyés de manière automatique aux contacts clients, en fonction de leur comportement de visite et d’achat sur le site Internet de la marque. Kiliba répond à la demande des e-commerçants : c’est un outil facile, qui s’installe en 10 minutes, depuis le catalogue de modules de Prestashop et de Magento, et génère du chiffre d’affaires supplémentaire sans effort de la part du service marketing, souvent des petites équipes multitâches. » explique Amaury de Larauze, Directeur Associé de Kiliba.

Ces nouveaux clients sont des e-commerçants qui testent l’outil gratuitement et qui, une fois convaincus, notamment par le retour sur investissement immédiat, même avec la formule payante, signent pour pérenniser l’expérience.

Ce sont des sites de configuration de produits high-tech, de vente de produits culinaires, d’outillage, de literie, de vêtements, d’accessoires de mode, de figurines pour geeks, des parfumeurs, des bijoutiers, des horlogers.

Les avis sont très favorable sur Google Maps avec une notre de 5/5.

Quelques extraits :

« J’utilise Kiliba depuis un peu plus de 6 mois maintenant (sur mes 2 shops Prestashop). (….) Vous n’avez rien à faire à part activer des scénarios et personnaliser deux ou trois bricoles qui ne prennent que très peu de temps, et aller voir les résultats dans vos statistiques. Voilà. Je suis très contente de cette solution. Tout est personnalisé et adapté, et personnellement j’ai de très bons résultats. L’augmentation de chiffre est là et surtout, on sait grâce à quel scénario et/ou quel produit, car tout est détaillé dans l’interface. Le tableau de bord est très clair et vraiment intuitif. Je précise que je fais de la vente en ligne depuis 2005 et sincèrement c’est l’un des meilleurs outils que je n’ai jamais utilisé, et je ne l’exploite pas encore à son maximum. J’ai eu affaire à 2 ou 3 de leurs employés par téléphone, lors de l’ouverture du contrat et aussi pour un suivi des performances. Je trouve ça top qu’ils prennent du temps pour nous conseiller, savoir si l’on est satisfaits, et écouter aussi nos besoins/suggestions. J’ai reçu un appel aujourd’hui pour faire un point (pendant 40min) et pour me conseiller, et on m’a dit que l’une de mes suggestions passées avait été retenue (certainement celle d’autres clients aussi ;)) et donc, qu’ils avaient fait les modifications sans évidemment que cela n’engendre un coût supplémentaire pour nous. Bref, je suis, après une expérience de 6 mois, conquise par Kiliba et par son équipe. Je vous recommande sincèrement d’essayer. »

« Super outil avec un excellent conseiller. Très professionnel je recommande. »

« Un outil simple d’utilisation, avec de nombreuses fonctionnalités, qui nous permet notamment de relancer les paniers abandonnés. Nous sommes satisfaits »

« Kiliba est une solution très efficace et pertinente. Client de la première heure, nous constatons la perpétuelle évolution des fonctionnalités. »

« Bonne solution pour Prestashop qui évolue et qui est facile d’utilisation! Bon contact commercial & équipe sympa! »

« Très satisfaits de l’outil Kiliba, facile d’utilisation, c’est un gain de temps considérable et un bon retour sur investissement à la clé (4 mois d’utilisation sur prestashop). Équipe professionnelle à l’écoute. »

« Equipe disponible et à l’écoute des besoins clients. Solution facile d’utilisation & génératrice de ROI. »

« Kiliba est utilisé sur nos prestashops les avantages qu’ils procurent sont réels, notamment en gain de temps et en ciblage pour optimisation du taux d’ouverture. Les équipes sont à l’écoute et vous répondent rapidement au moindre soucis. »

« J’utilise professionnellement Kiliba depuis 1 an maintenant pour ma boutique en ligne Prestashop et j’en suis très satisfait. L’interface est hyper intuitive, les équipes proposent sans cesse de nouveaux scénarios pertinents et le suivi est très facile. Les mails convertissent donc c’est tout ce qu’on demande »

« Je conseille pour booster vos ventes »

« simplement génial, excellente rentabilité »

A propos de Kiliba

Kiliba est une startup française passionnée de marketing et de nouvelles technologies. Ses fondateurs travaillent depuis plus de 10 ans dans l’industrie du marketing relationnel. Kiliba est le 1er module d’email marketing, 100% autonome,de la conception de l’email jusqu’à son envoi en passant par la sélection des produits promus. Il constitue un levier exceptionnel pour générer des ventes et fidéliser une communauté.

Site web : https://kiliba.com/