ÉCOUTEZ ! « LE JAZZ ET LA CÔTE D’AZUR », UN DEUXIÈME ÉPISODE DE LA COLLECTION DE PODCASTS « L’ESSENCE #COTEDAZURFRANCE », BALADE AU CŒUR DES FESTIVALS CET ÉTÉ !

A quelques jours de l‘ouverture des principaux Festivals de Jazz azuréens, le Comité Régional du Tourisme (CRT) Côte d‘Azur France dévoile un deuxième épisode de sa collection de Podcasts « L‘Essence #CotedAzurFrance » consacré au Jazz sur la Côte d‘Azur.

A l’approche de la 60ème édition de Jazz à Juan qui ouvrira ses portes le 09 juillet prochain et du Nice Jazz Festival qui donne rendez-vous à son public à partir du 12 Juillet, ce deuxième épisode de la collection « L’Essence #CotedAzurFrance » produite par le CRT est le parfait complément à ces incontournables et très attendus événements estivaux de la Côte d’Azur. Véritable déambulation sonore au rythme du Jazz, ce podcast propose une visite unique de la Côte d’Azur sous les couleurs de la note bleue. Arrivée des américains et mode des Big Bands, Grands Festivals, lieux emprunts d’histoire et héritage du jazz sur la Côte d’Azur… l’occasion de parfaire ses connaissances et de redécouvrir la destination azuréenne sous le swing unique du jazz et au tempo de rencontres et témoignages exceptionnels remplis d’anecdotes aussi passionnantes que musicales.

DES PODCASTS EN LIEN AVEC L‘ACTUALITÉ AU SERVICE DE LA PROMOTION TOURISTIQUE DE LA CÔTE D‘AZUR FRANCE

Disponibles en français et en anglais et au travers d’épisodes de 35 minutes, les podcasts de la collection « L’Essence Côte d’Azur France » produits par le CRT offrent aux auditeurs de véritables itinéraires sonores où se mêlent découverte culturelle du territoire azuréen et balade sensorielle, où contrastes, couleurs et saveurs appellent à vivre différemment la Côte d’Azur.

Innovante par son format immersif et répondant aux besoins de mobilité, cette collection rend accessible à l’ensemble des publics toute la richesse de l’offre touristique et culturelle azuréenne en vue de la préparation de leur prochain séjour et pendant la découverte de notre territoire.

Consacré à la fabuleuse histoire du Jazz sur la Côte d‘Azur, ce deuxième épisode de la collection de podcasts « L‘Essence Côte d‘Azur » lancée en Mai dernier se présente comme étant le parfait complément à la visite des Festivals musicaux qui rythmeront à nouveau par leurs notes, sonorité et couleurs cet été 2021.

Des podcasts à retrouver sur le site www.cotedazurfrance.fr/decouvrir/podcasts/ ainsi que sur les principales plateformes (Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, RadioPublic).

« Alors que nous nous apprêtons à retrouver nos grands Festivals azuréens estivaux, ce podcast, nouvel outil de promotion touristique déployé par le Comité Régional du Tourisme permet d’entrer dans l’Histoire du Jazz. Le Jazz nous lie culturellement au continent américain. Il a grandement contribué à la renommée et au rayonnement à l’échelle nationale et internationale de notre destination. Depuis toujours, la Côte d’Azur est la terre des grands événements et la culture une composante essentielle de l’identité de marque de notre territoire. Expérimenté avec un premier épisode autour des Jardins en mai dernier, cet outil de promotion innovant développé dans le cadre du Club Culture renforce la stratégie d’attractivité de notre territoire avec créativité. Il répond aussi aux besoins de mobilité des différentes générations, que ce soit en appui à la préparation d’un prochain voyage sur notre territoire ou en complément de découverte pendant un séjour. » David LISNARD, Président du CRT CÔTE D’AZUR FRANCE.

Podcasts « L’Essence #CotedAzurFrance », second épisode « Le Jazz et Côte d’Azur » disponible gratuitement et en version intégrale sur le site Côte d’Azur France à l’adresse suivante : https://cotedazurfrance.fr/decouvrir/podcasts/ ainsi que sur les principales plateformes (Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, RadioPublic).