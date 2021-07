Le programme Grande Ecole d’Audencia s’adapte pour favoriser davantage de diversité sociale

À compter de la rentrée 2021, les boursiers des échelons 5 à 7 bénéficieront automatiquement de 70% de réduction des frais de scolarité durant la première année de leur cursus. Par ailleurs, l’ensemble des étudiants peut opter à partir de la 2e année, soit pour le parcours apprentissage, soit pour le nouveau parcours Engagement, organisé de façon à dégager du temps pour un job étudiant en parallèle. L’objectif est de passer de 18% de boursiers à 25% d’ici 2025.

Fidèle aux engagements annoncés dans son plan stratégique ECOS 2025 et à la volonté du Ministère de l’Enseignement Supérieur, Audencia développe ses actions en faveur de l’ouverture sociale, afin de lever les freins, notamment financiers, qui conduisent encore trop souvent à l’auto-censure des candidats, préférant opter pour d’autres voies d’enseignement.

Des financements et parcours adaptés

Si 18% de boursiers font déjà partie du programme Grande Ecole, l’objectif d’Audencia est d’atteindre 25% d’ici 4 ans. Dès septembre, les étudiants intégrant la première année du programme Grande Ecole et boursiers des échelons 5 à 7 profiteront d’une réduction de 70% de leurs frais de scolarité 2021-2022. A partir de la 2e année, parmi les 5 parcours proposés via la nouvelle maquette pédagogique du programme annoncée en juin, ils pourront, au même titre que chaque étudiant, opter pour :

– le parcours Apprentissage .

– le nouveau parcours Engagement, dont le rythme est adapté, et avec une possibilité de cours en distanciel, pour permettre plus facilement de concilier études et job étudiant

Audencia réaffirme à nouveau son engagement, aux côtés des classes préparatoires, pour davantage d’inclusion et d’égalité des chances. Elle fait en effet partie des seules 3 écoles en France à ne recruter que des étudiants issus de cette filière en première année de son programme Grande Ecole et, à ce titre, entend encore renforcer ses actions avec les CPGE sur ce sujet.

La poursuite d‘efforts engagés depuis près de 20 ans

Dès 2006, Audencia a mis en place BRIO, son programme d’ouverture sociale permettant d’accompagner chaque année 150 lycéens à fort potentiel et issus de milieux défavorisés, afin de les sensibiliser à la poursuite d’études dans le supérieur. Deux nouveaux dispositifs d’inclusion sont également prévus dans le plan stratégique ECOS.

Les étudiants à Audencia bénéficient tous par ailleurs de nombreux dispositifs de soutien financier : augmentation du nombre de places en apprentissage, partenariat avec Toutes Mes Aides, permettant d’accéder à l’ensemble des aides nationales et régionales, prêts négociés avec des banques partenaires, bourses sur fonds propres et via la Fondation Audencia (plus d’un million d’euros reversés à ce titre en 2020), etc.

À la rentrée prochaine, Audencia annoncera des positions supplémentaires concrètes en vue des concours à venir.

