Air France dévoile les premières nouveautés de son programme long-courrier pour la saison hiver 2021-2022

3 nouvelles destinations inédites : Zanzibar (Tanzanie), Mascate (Oman) et Colombo (Sri Lanka) ;

Des billets 100% modifiables et remboursables jusqu’au 31 décembre 2021.

Air France poursuit l’adaptation de son réseau et le renforcement de sa desserte de destinations « loisirs ». Pour la saison hiver 2021 (octobre 2021-mars 2022), la compagnie proposera à ses clients de nouveaux horizons ensoleillés à travers le monde, au départ de Paris-Charles de Gaulle.

Afrique : Zanzibar

Dès le 18 octobre 2021, Air France s’envolera vers Zanzibar (Tanzanie), nouvelle destination de la compagnie. 2 fréquences par semaine seront opérées en Boeing 787-9, en continuation de Nairobi (Kenya).

Territoires d‘Outre-Mer : Papeete

Cet hiver, pour accueillir la forte demande de ses clients, Air France renforcera son programme de vols vers Papeete (Polynésie Française), en continuation de Los Angeles (Etats-Unis). À compter du 3 novembre 2021, la compagnie proposera ainsi jusqu’à 5 fréquences vers cette destination, opérées en Boeing 777-200.

Moyen-Orient : Mascate et Dubaï

Vers le Moyen-Orient, Air France ajoute à son réseau 3 fréquences par semaine vers Mascate (Oman) à compter du 31 octobre 2021. Les vols seront opérés en Boeing 787-9. La compagnie renforcera également son programme de vols vers Dubaï (Emirats Arabes Unis) pour proposer jusqu’à 14 fréquences par semaine dès le 23 octobre 2021.

Asie : Colombo

Dès le 1er novembre 2021, Air France proposera des vols vers Colombo (Sri Lanka), nouvelle destination de la compagnie, à raison de 3 fréquences par semaine en continuation de Malé (Maldives). Les vols seront assurés en Boeing 787-9.

Amérique du Nord : Miami

Enfin, à compter du 31 octobre 2021, Air France renforcera sa desserte de Miami (Etats-Unis) et proposera jusqu’à 12 vols par semaine opérés en Boeing 777-300 et Airbus A350.

Ce programme de vols est susceptible d’évoluer et reste soumis à l’obtention des autorisations gouvernementales requises. Il sera mis en œuvre en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur dans les différents pays desservis.

Avant tout déplacement, Air France invite ses clients à vérifier les conditions d’entrée et les documents requis à l’arrivée à destination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site airfrance.traveldoc.aero.

Air France présentera prochainement l’intégralité de son programme hiver 2021-2022.

Renseignements et réservations dès aujourd’hui sur www.airfrance.fr.

Avec Air France Protect, réservez votre voyage en toute sérénité

Air France rappelle que dans le cadre de sa politique commerciale, la compagnie propose actuellement des billets 100% modifiables pour des voyages jusqu’au 31 décembre 2021. Les clients peuvent ainsi modifier1 leur réservation sans frais, ou obtenir un avoir remboursable2 s’ils ne souhaitent plus voyager. Si le vol est annulé par la compagnie, le client a le choix de reporter son voyage, de demander un remboursement intégral de son billet ou de bénéficier d’un avoir, également remboursable si non utilisé.

L‘engagement sanitaire d‘Air France

La santé et le bien-être des clients et des personnels d’Air France sont au cœur des préoccupations de la compagnie. Air France s’engage à garantir à ses clients les meilleures conditions de sécurité sanitaire tout au long de leur voyage, dès leur arrivée à l’aéroport. À bord et pendant toute la durée du voyage, le port du masque chirurgical est obligatoire. En cabine, l’air est renouvelé toutes les 3 minutes. Le système de recyclage d’air des avions d’Air France est équipé de filtres HEPA –High Efficiency Particulate Air– identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires. Enfin, Air France a renforcé le nettoyage de ses avions avec notamment, avant chaque vol, la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les clients tels que les accoudoirs, tablettes et écrans.

1 Modification : possibilité de modifier la date et/ou la destination de votre billet quelles que soient les conditions tarifaires de votre billet jusqu’au jour du départ du 1er vol. Si le prix du nouveau billet est plus élevé, la différence tarifaire restera à la charge du client.

2 Remboursement : possibilité de demander le remboursement du billet jusqu’au jour du départ du 1er vol. Si les conditions tarifaires de votre billet n’autorisaient pas un remboursement, un avoir valable un an sera délivré, dont le remboursement pourra être demandé à tout moment.