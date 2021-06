Classement Positive Impact Rating 2021 : Audencia reconnue parmi les 30 meilleures écoles au monde

Audencia a été mise à l‘honneur pour son impact social et ses avancées en matière de développement durable dans le classement du Positive Impact Rating, dévoilé ce jour lors du Forum mondial PRME des Nations Unies. L‘école figure parmi les 30 meilleures écoles au monde en matière d‘impact positif. Elle est en effet récompensée par le 4e niveau de performance, sur 5, en tant qu‘« école en phase de transformation » (Transforming school).

Seules trois écoles françaises sont distinguées dans la 4e catégorie qui regroupe 24 écoles. L’Europe y tient une place de leader, avec 16 écoles dans cette catégorie, suivie par l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), et l’Afrique. Dans la meilleure catégorie, le niveau 5 « Pioneering school », 4 écoles sont mises à l’honneur, dont 3 en Inde, et aucune école française.

Le Positive Impact Rating est un classement réalisé par les étudiants et pour les étudiants. C’est la deuxième année consécutive qu’ils ont évalué l’impact positif de leur école de commerce sur la planète : comment leur école relève les défis sociétaux et durables et les prépare à devenir des managers responsables.

Participer au Positive Impact Rating démontre la valeur qu’Audencia accorde à la voix de ses étudiants devant l’engagement qu’elle s’est fixée à travers son nouveau plan stratégique ECOS, de « devenir une école meilleure pour le monde ». Christophe Germain, Directeur Général d’Audencia, commente cette reconnaissance de l’engagement d’Audencia en matière de RSE : « Les écoles de commerce ont un rôle clé à jouer pour préparer des dirigeants responsables, aux compétences professionnelles, comportementales, et sociétales, qui inventeront et déploieront de nouveaux modèles d‘affaire et de développement soutenables. La création de notre école Gaïa, une institution dédiée à la transition écologique et sociale, va pleinement dans ce sens que nous donnons à l‘ensemble de nos activités. »

L’enquête pose aux étudiants 20 questions sur sept dimensions d’impact pertinentes, dans trois domaines : Stimuler, Éduquer et Engager. En fonction de leurs scores, les écoles de commerces sont positionnées sur cinq niveaux de performance qui correspondent à leur stade de développement.

Katrin Muff, présidente de la Positive Impact Rating Association, commente : « Le Positive Impact Rating est conçu comme un outil pour améliorer et transformer les formations commerciales. Il permet aux écoles de comprendre ce qu’est un impact positif pour la société, aux yeux de leurs élèves. Le Positive Impact Rating met en évidence un potentiel d’amélioration, même pour les grandes écoles de commerce. »

Le Positive Impact Rating a été créé par des experts des écoles de commerce en collaboration avec des ONG mondiales telles que WWF, Oxfam et UN Global Compact. Les associations étudiantes internationales oikos, AIESEC et Net Impact font également partie du Positive Impact Rating, qui est soutenu par VIVA Idea et Fehr Advice.

Audencia a été la première école de management française à signer le Global Compact (Pacte Mondial) en 2004. Cette initiative des Nations Unies rassemble des entreprises autour de dix principes universels relatifs aux droits de l’homme, aux normes du travail et à l’environnement. En 2007, l’école a contribué à définir les principes des Nations Unies pour un enseignement responsable du management (Principles for Responsible Management Education). Depuis 5 ans, elle a même rejoint le cercle des « PRME champions », les écoles de commerce les plus engagées.

Depuis 2010, Audencia a également un partenariat stratégique avec le WWF France. Sa Chaire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises est créée en 2012. En 2013, elle est la première institution d’enseignement supérieur en France à obtenir le Label LUCIE, le label français de référence en matière de RSE qui est aligné sur la norme internationale de la responsabilité sociétale, l’ISO 26000. En 2016, l’école reçoit le label Développement Durable & Responsabilité Sociale de la Conférence des Grandes Ecoles et de la Conférence des Présidents d’Université. En 2021, elle est l’unique business school française à lancer sa propre école dédiée à la transition écologique et sociale.

À propos d‘Audencia

Fondée en 1900, Audencia Business School se positionne parmi les meilleures Ecoles de Management européennes. Elle est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Première Ecole de Management en France à adhérer à l’initiative Global Compact des Nations Unies, également signataire de leurs Principles of Responsible Management Education, Audencia s’est très tôt engagée à former et accompagner des managers innovants et responsables, dotés de compétences hybrides, qui contribuent positivement aux grands enjeux auxquels nos organisations, nos sociétés et notre planète, sont confrontées. Audencia a également créé Gaïa, la toute première école au sein d’une business school dédiée à la transition écologique et sociale. En co-création avec ses parties prenantes, Audencia produit et diffuse des connaissances qui ont un impact sur la littérature scientifique, le contenu de ses formations, les pratiques des entreprises et la société dans son ensemble. Elle contribue ainsi aux trois défis majeurs suivants : la création et l’utilisation de technologies et d’information responsables, la définition et l’adoption d’approches managériales favorisant des organisations et des sociétés inclusives et la conception et la mise en œuvre de modèles d’affaires et de développements soutenables. Audencia propose des programmes en management et en communication allant du bachelor au doctorat. Elle a signé des accords avec plus de 300 institutions académiques à l’étranger, et plus de 180 entreprises nationales et internationales. Elle accueille plus de 6100 étudiants, dispose d’un corps professoral de 137 enseignants-chercheurs et d’un réseau de plus de 29 400 diplômés. Pour en savoir plus, consultez le site Internet : www.audencia.com