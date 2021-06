Aimfly, se lance en France pour aider les personnes en recherche d’emploi à révéler le meilleur d’eux-mêmes pour décrocher leur job

La start-up Aimfly, spécialisée dans l‘accompagnement et la préparation aux entretiens d‘embauche, annonce aujourd‘hui la disponibilité de son service partout en France.

Après s’être lancée en Russie puis en Angleterre, la start-up Aimfly annonce le lancement de son service dans toute la France via son site internet. Son ambition est de permettre à chacun d’exprimer le meilleur de lui-même et de mettre toutes les chances de son côté pour bien préparer son entretien d’embauche et ainsi se faire recruter pour le job de ses rêves. Aimfly a pour ambition de couvrir toute l’Europe et les États-Unis d’ici 5 ans.

Fondée par Ekaterina Zavjalova et Pavel Lisovsky, la start-up permet aux personnes qui souhaitent rejoindre une nouvelle entreprise d’appréhender d’une meilleure façon les entretiens d’embauche et les étapes qui viennent en amont. Pour cela, Aimfly met à la disposition de ses clients des guides pratiques pour leur permettre de rédiger un CV et une lettre de motivation parfaite, via des exemples performants, des conseils pratiques et enfin 3 simulations d’entretiens vidéo différentes avec l’entreprise de leur choix pour s’entrainer et décupler toutes les chances de succès.

Lors des simulations d’entretien, l’interviewé(e) verra son langage et sa posture analysée et recevra plusieurs conseils pour s’améliorer lors de ses futurs entretiens grâce au traitement naturel du langage. Cette technologie appelée Natural Language Processing ou NLP en anglais, permet à l’ordinateur de comprendre le langage humain grâce à l’intelligence artificielle. L’interviewé(e) aura également la possibilité de revisionner ses entretiens afin de s’analyser et de ne plus reproduire les possibles erreurs commises.

Les utilisateurs de l’offre Aimfly auront :

– La liste probable de toutes les questions posées lors d’un entretien

– Une augmentation de leur confiance en eux avec un impact significatif sur le stress

– Des trucs et astuces pour performer leur CV et lettre de motivation

– L’accès à des contenus éditoriaux adaptés

Aimfly est convaincu que la préparation aux entretiens d’embauche n’est qu’une seule étape dans le développement d’une carrière et souhaite accompagner les candidats à la suite de l’obtention du poste, notamment sur la façon de communiquer, de se comporter, ou d’obtenir une promotion plus rapidement.