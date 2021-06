Ce vendredi 18 juin 2021 à 15h30, la Cité de l’espace, en partenariat avec Comat, accueille un homme de « tous les défis » : Philippe Croizon

Invité par la société Comat, partenaire de la Cité de l‘espace, Philippe Croizon sportif hors norme animera une rencontre grand public intitulée « tout est possible » le 18 juin 2021 à 15h30. L‘occasion pour lui partager sa passion pour l‘espace, de partager son sens du défi et de revenir sur son souhait d‘embarquer à bord d‘un vol habité dans les années à venir.

La Cité de l’espace a au cœur de sa mission la volonté de rendre la culture spatiale accessible à tous et est très heureuse d’animer cette rencontre grand public de 30 minutes.

Rencontre avec les visiteurs de la Cité de l‘espace à 15h30 avec Philippe Croizon vendredi 18 juin 2021

Le vendredi 18 juin 2021, la Cité de l’espace, en partenariat avec la société Comat accueille un invité d’exception : le sportif français Philippe Croizon. Véritable exemple de persévérance et de courage, Philippe Croizon multiplie les exploits malgré son handicap. En 2010, il devient ainsi le premier (et l’unique) sportif à traverser la Manche à la nage malgré l’absence de ses membres. Passionné d’espace, Philippe Croizon s’est lancé un nouveau défi : partir dans l’espace. Ce 18 juin il nous expliquera ses projets spatiaux.

Philippe Croizon reviendra sur son parcours et ses victoires, sur son expérience exceptionnelle de sportif et partagera sa passion pour l’espace et son nouveau défi : embarquer à bord d’un vol spatial habité dans les années à venir.

INFORMATIONS PRATIQUES

Comment participer ? Pour les visiteurs (munis d’un billet d’entrée) et sans inscription mais accueil dans la limite des places disponibles Cité de l’espace Salle Véga Avenue Jean Gonord Toulouse Comment assister en ligne ? Événement retransmisen direct sur Youtube : https://www.youtube.com/c/citedelespace Quand ?

Vendredi 18 juin 2021 à 15h30

COMAT, UN PARTENAIRE ENGAGÉ DE LA CITÉ DE L‘ESPACE

En janvier 2021, la Cité de l‘espace et Comat signaient une convention de partenariat. Acteur depuis plus de 45 ans de l’exploration spatiale avec des participations aux missions de premier plan aux côtés des grandes organisations nationales et internationales, Comat a soutenu la Cité de l‘espace dans la création de son exposition temporaire actuelle « Suivi Mission Alpha ».

Dans le cadre du projet de vol spatial habité de Philippe Croizon, Comat a proposé à Philippe Croizon de l’accompagner dans ce défi inédit. Spécialiste des vols habités, l’entreprise est en mesure de répondre aux éventuels besoins du sportif et s’est aussi engagée à l’introduire auprès des grands acteurs du secteur spatial.

MODALITÉS D‘ACCUEIL DES VISITEURS

Afin de garantir une sécurité optimale à ses visiteurs et son personnel, la Cité de l’espace a mis en place un dispositif d’accueil adapté au contexte sanitaire. Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs, dès l’âge de 11 ans. Un stylet tactile est offert à chaque famille pour l’utilisation des équipements interactifs. Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition, un parcours de visite unique et de la signalétique au sol ont été mis en place pour garantir la distanciation physique.

