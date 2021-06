Publication de la troisième version des Playbooks pour Tokyo 2020

Le Comité International Olympique (CIO), le Comité International Paralympique (IPC) et le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 (Tokyo 2020) ont commencé à publier aujourd’hui la troisième et dernière édition des Playbooks pour Tokyo 2020.

Ces guides pratiques très complets, qui font partie intégrante du protocole anti-COVID mis en place pour les Jeux, fournissent à chaque groupe de parties prenantes des indications précises qui les aideront à finaliser leurs préparatifs pour leur voyage et leur arrivée au Japon, leur séjour pendant les Jeux et leur départ de Tokyo.

Les Playbooks constituent la base du plan de travail collectif conçu pour que tous les participants aux Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que la population japonaise soient en parfaite sécurité et restent en bonne santé cet été. Ils ont été élaborés conjointement par le comité d’organisation de Tokyo 2020, le CIO et l’IPC, en collaboration avec le gouvernement du Japon et le gouvernement métropolitain de Tokyo. Ils reposent sur le travail approfondi du groupe réunissant tous les partenaires (« All Partners Task Force ») et la contribution d’organisations et d’experts scientifiques du monde entier. Ils tirent également parti de l’expérience des Fédérations Internationales (FI) et d’autres organisateurs de compétitions sportives qui ont mis sur pied plus de 430 grands événements sportifs depuis septembre 2020, événements qui ont réuni plus de 54 000 athlètes. Toutes ces compétitions se sont déroulées en toute sécurité pour les participants et la population locale. Six de ces événements internationaux ont eu lieu au Japon en mai dernier.

S’exprimant après la présentation du Playbook pour les athlètes et officiels d’équipe, le directeur exécutif des Jeux Olympiques du CIO, Christophe Dubi, a déclaré : « Les Playbooks sont le fruit d’une étroite collaboration de plus d’une année avec des institutions scientifiques de premier plan, des organisations sportives et nos partenaires au Japon. Nous avons également fait appel à des experts, qui ont commenté les versions précédentes des Playbooks. Dorénavant, tout le monde connaît les règles. Il est crucial que les mesures édictées dans les Playbooks soient respectées afin que les Jeux soient un événement sûr et sécurisé pour tous les participants et pour la population japonaise. »

Colleen Wrenn, responsable à l’IPC de la livraison des Jeux Paralympiques, a confié pour sa part : « Après 15 mois de planification minutieuse qui a nécessité un travail d’équipe colossal, à nul autre pareil dans le sport mondial, nous sommes en mesure de publier la troisième édition des Playbooks pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. Depuis le report des Jeux, les plus grands spécialistes mondiaux des secteurs de la santé et du sport ont consacré des milliers d’heures de travail à l’évaluation du moindre aspect des Jeux et établi un plan de lutte anti-COVID approprié afin que la manifestation olympique puisse se tenir en toute sécurité, en protégeant toutes les parties prenantes concernées et la population japonaise. Les Playbooks étant prêts désormais, nous allons continuer à travailler avec nos parties prenantes afin de les aider à bien comprendre le rôle et les responsabilités qui leur incombent en matière de sécurité aux Jeux. »

NAKAMURA Hidemasa, responsable du Centre principal des opérations de Tokyo 2020, a précisé quant à lui : « La priorité absolue des Jeux de Tokyo 2020 est la sécurité, et les Playbooks jouent un rôle essentiel à cet égard. Nous n’avons négligé aucun détail dans la préparation de cette troisième édition et avons consulté pour cela de nombreux experts en médecine, en santé et en sport afin d’adopter des mesures de sécurité détaillées et complètes couvrant tous les aspects des Jeux. Dès le départ, le processus de travail a été axé sur la coopération et la transparence, ce qui nous a permis d’affiner au maximum toutes les dispositions prises. »

Et de poursuivre : « Tous les participants veulent que les Jeux soient un succès et nous savons que tous ceux qui viendront au Japon s’engageront à respecter les mesures énoncées dans les Playbooks afin de contribuer à la sécurité des autres participants et de la population japonaise. Je suis convaincu que grâce à la coopération de chacun, ces Playbooks auront jeté les bases pour des Jeux sûrs et sécurisés. »

Bien que les Playbooks n’exigent pas des participants aux Jeux qu’ils soient vaccinés, le fait que plus de 80 % des résidents des villages olympique et paralympique et qu’un pourcentage élevé des autres participants aux Jeux venant au Japon soient censés l’être constitue une solide protection supplémentaire pour tous. Selon les dernières informations en date reçues par le CIO, entre 70 et 80 % des diffuseurs et de la presse accrédités seront vaccinés.

En outre, même si les résidents du village olympique sont vaccinés, ces derniers n’auront aucun contact étroit avec la population japonaise. Qui plus est, les efforts déployés par le CIO et le gouvernement du Japon, avec l’aide de Pfizer BioNTech, ont permis la mise à disposition de doses de vaccin pour 40 000 participants japonais aux Jeux, doses qui viennent s’ajouter à l’offre de vaccination actuelle au Japon. L’ensemble de ces mesures contribuera grandement à la sécurité de la population japonaise et de tous les participants aux Jeux.

L’une des principales nouveautés de la troisième version des Playbooks est l’ajout de détails en matière de conformité. Au cours du Forum international des athlètes et en consultation avec les Comités Nationaux Olympiques, les athlètes et les équipes se sont fermement engagés à respecter les règles énoncées dans les Playbooks. Toutefois, si l’accent reste mis sur l’éducation, la prévention et l’assurance que toutes les parties prenantes et les participants aux Jeux respecteront les règles, des outils et des mécanismes seront mis en place pour traiter les situations de non-conformité. L’éventail des éventuelles sanctions que le CIO (pour les Jeux Olympiques) et l’IPC (pour les Jeux Paralympiques) pourraient imposer a été inclus dans cette version actualisée des Playbooks afin d’améliorer la transparence pour les parties prenantes et les participants aux Jeux. Parmi ces éventuelles sanctions, citons des avertissements, l’exclusion temporaire ou permanente des Jeux, le retrait de l’accréditation, la disqualification (avec les conséquences prévues par la Charte olympique) et des sanctions financières.

Cette version actualisée des Playbooks indique que des mesures ou des sanctions pourraient également être prises par l’organisation correspondante ou par les autorités japonaises compétentes, conformément à leurs règles et règlements respectifs.

Par ailleurs, les Playbooks mentionnent les règles et règlements sportifs qui relèvent des FI, lesquels seront disponibles en temps utile. Ces derniers détailleront les procédures applicables aux compétitions et aux épreuves en cas de test COVID-19 positif avéré, notamment toute modification des formats et des calendriers de compétition, le nombre minimum d’athlètes, d’officiels ou d’officiels techniques requis pour organiser une épreuve, et le processus de prise de décision au sein des FI.

Le Centre de contrôle des maladies infectieuses (IDCC), lequel réunit les agences sanitaires japonaises et le comité d’organisation de Tokyo 2020, est également présenté dans les Playbooks. Cette entité coordonnera les opérations relatives à la COVID-19 avant, pendant et après les Jeux. Elle fera office de centre d’information et gèrera les décisions en cas de tests COVID-19 positifs ou résultats non probants – tant pour les personnes contaminées que pour les cas contacts confirmés.

L’IDCC travaillera en étroite collaboration avec l’unité de soutien COVID-19 du CIO afin d’aider Tokyo 2020 et les organisations partenaires à opérer dans le contexte de la COVID-19. Cette unité apportera son soutien à plus de 3 000 agents de liaison COVID-19 nommés au sein de chaque délégation, lesquels seront chargés de gérer la mise en œuvre des mesures de lutte pour leurs organisations respectives. De plus, l’unité de soutien COVID-19 assistera le groupe d’experts consultatif sur les résultats et aidera à résoudre les questions liées à la COVID-19, y compris les infractions présumées aux règles des Playbooks.

Les athlètes et les autres principaux groupes de parties prenantes étant soumis à des tests quotidiens tout au long de leur séjour à Tokyo, de nouvelles mises à jour ont été fournies concernant le processus de test et les procédures pour les cas positifs, tandis que des informations supplémentaires ont été données concernant les exigences en matière d’hébergement et pour les personnes voyageant depuis des pays présentant des variants préoccupants de la COVID-19.

Le CIO, l’IPC, Tokyo 2020 et tous les partenaires de livraison clés continueront à suivre de près la situation de la COVID-19. Aussi un complément d’information pourra-t-il être transmis à tous les participants aux Jeux en cas de besoin.