Syfadis publie un livre blanc « Comment favoriser l’ancrage des connaissances chez les apprenants ? »

L’ancrage des connaissances a toujours occupé une place centrale dans l’univers de la formation. Syfadis, l’un des leaders de la formation et du développement des compétences dans les entreprises en France et à l’international, publie un livre blanc pour comprendre « Comment favoriser l’ancrage des connaissances chez les apprenants ? ».

Dès la fin du 19ème siècle, un certain Hermann Ebbinghaus réalise les premières études sur le sujet afin de comprendre comment optimiser l’acquisition des savoirs et maintenir les connaissances dans le temps.

En 1885, Hermann Ebbinghaus formalise la courbe de l’oubli et met en évidence la perte importante d’informations au fil du temps. Pour lutter contre les effets de la courbe de l’oubli, on se rend compte qu’il devient essentiel d’appliquer des piqûres de rappel de façon récurrente sur les connaissances non maîtrisées.

Pour faciliter l’ancrage des connaissances chez les apprenants, les départements formation doivent innover et repenser leur approche. En amont, l’identification des connaissances non maîtrisées doit être évaluée régulièrement et rapidement afin de permettre à chaque individu de disposer d’un environnement individualisé et adapté à son rythme d’apprentissage.

Dans ce livre blanc, les équipes de Syfadis ont le plaisir de partager leurs conseils pour favoriser l’ancrage des connaissances auprès des apprenants.

Le télécharger : https://www.syfadis.fr/publication/ancrage-des-connaissances/#form-drop-02

A propos de Syfadis – Skills Development Solutions

Syfadis est un éditeur de logiciel présent depuis près de 20 ans dans le secteur de la formation et du développement des compétences. L’expertise de ses équipes lui permet de concevoir des solutions structurantes et innovantes pour répondre aux enjeux majeurs de ses clients : réussir la transformation digitale des RH, optimiser les processus de formation, accompagner la montée en compétences des collaborateurs, gagner en compétitivité pour les salariés et l’entreprise, répondre aux enjeux règlementaires de la formation.

Sa solution Syfadis Experience permet à chaque collaborateur d’être acteur de son employabilité, d’acquérir facilement de nouvelles compétences, de révéler ses talents pour participer activement à la performance globale de l’entreprise.

Implantée sur de grands comptes en France et à l’international (plus de 200 clients), Syfadis confirme année après année sa position d’acteur clé dans l’univers des logiciels de formation.

