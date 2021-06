PALMARES 2021 MOUNTAIN TOURISM AWARDS & MOUNTAIN EVENTS AWARDS

Les lauréats des Mountain Tourism Awards et des Mountain Events Awards ont été dévoilés dans le cadre des salons Alpipro et Digital Montagne. Les Mountain Tourism Awards récompensent les innovations et réalisations remarquables qui contribuent à renforcer l’attractivité touristique des stations de ski et des territoires de montagne tandis que les Mountain Events Awards valorisent les meilleures initiatives mises en œuvre dans le secteur de l’évènementiel.

L’édition 2021 a recueilli 61 candidatures et les Awards ont été remis aux lauréats à Savoiexpo – Parc des Expositions de Chambéy en présence des représentants de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), de Domaines Skiables de France (DSF), du Comité Régional du Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, de France Montagnes, de l’Agence Savoie Mont Blanc, du Cluster Montagne et de nombreux exposants, visiteurs et partenaires des salons.