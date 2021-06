L’EcoTrail Paris® accueille Salomon comme nouveau partenaire principal

L’EcoTrail Paris® est fier d’annoncer son partenariat avec Salomon, la marque française emblématique d’outdoor, pour les quatre prochaines années. Grâce à cet engagement, la marque tricolore réaffirme son ambition de conquérir le cœur des coureurs et traileurs parisiens L’EcoTrail Paris® et Salomon feront la course ensemble pour cette 14ème édition (3 et 4 juillet 2021). La marque annecienne, spécialisée dans les articles de sport et de loisir outdoor, accompagnera la course pour cette année 2021.

Une marque de reconnaissance

L’EcoTrail Paris® est devenu, au fil des éditions, la course trail incontournable pour les Parisiens et Franciliens. De par ses différents parcours, elle constitue un véritable attrait pour les traileurs novices et expérimentés. Pour cette 14ème édition, les organisateurs sont ravis de pouvoir compter sur le soutien d’un acteur majeur du trail running, Salomon.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Salomon, la marque leader du trail running, pour cette édition 2021. Cet engagement est une belle reconnaissance pour notre événement et les valeurs que nous prônons », se félicite Romain Piau, responsable des partenariats au sein de l’EcoTrail Paris®.

Salomon trace sa route

Leader du marché, Salomon souhaite consolider sa position à travers le développement de produits toujours plus techniques et innovants, mais également en soutenant des courses références sur le territoire français. « Salomon est le leader du trail en France et dans le monde. Il est important pour nous de renforcer notre position grâce à l’élaboration de nouvelles gammes de produits techniques et innovants mais aussi au travers de nos athlètes et de courses reconnues par les pratiquants. En tant que leader, nous avons un véritable rôle à jouer dans la croissance du sport pour le rendre plus accessible à tous. Le trail séduit de plus en plus d’urbains qui souhaitent retrouver cet esprit de liberté et d’outdoor. L’EcoTrail Paris® est le trail de référence en région parisienne qui permet de réunir à la fois des traileurs novices et expérimentés qui souhaitent se lancer localement de nouveaux défis », assure Véronique Rémy, directrice marketing de Salomon France.

A la conquête des territoires urbains

La marque de sport basée à Annecy, spécialisée dans les sports de plein air, poursuit sa diversification en répondant aux nouvelles attentes des amoureux du sport outdoor en montagne et désormais en ville. Des pratiquants qui cherchent de plus en plus à se rapprocher de la nature, à qui la marque tricolore propose toute une gamme de produits de qualité pour s’équiper, qu’ils soient coureurs sur le bitume ou sur les sentiers forestiers. « Salomon est une marque Française iconique, née dans les Alpes et encore parfois perçue comme « exclusive » de par sa technicité. Notre ambition est de nous rapprocher des consommateurs urbains, qui ont soif d’outdoor et de répondre à leurs attentes avec des gammes de produits adaptées à leurs pratiques. En plus de nos collections pour le trail, la randonnée et les sports d’hiver, nous proposons maintenant une gamme complète de chaussures et de textile pour la course sur route ainsi que des produits « sporstyle » que les parisiens peuvent retrouver, entre autres dans nos 2 magasins à Paris » , déclare Véronique Rémy.

Le groupe tricolore a lancé en 2016 le programme « Play-Minded » (jouer de manière responsable) qui s’articule autour de 4 piliers pour une entreprise plus responsable pour demain : les Joueurs (athlètes et pratiquants) qui sont l’essence même de nos communautés, les Meneurs de jeu (la chaine de production des équipements) qui fabriquent nos jouets, notre Terrain de jeu (la nature) où nous évoluons et vivons nos expériences, et les Jouets (nos produits).

« L’engagement de Salomon pour une industrie et une pratique du sport plus responsable n’est pas nouveau, mais notre travail pour réduire notre empreinte carbone s’est concrétisé de manière plus visible récemment avec l’ouverture d’une usine de fabrication locale, l’utilisation croissante de matières recyclées dans tous nos produits, la réduction des packagings et bien sur le lancement de l’Index 01, première chaussure de running presque entièrement recyclable ou encore l’élaboration d’une charte pour des courses plus éco-responsables. C’est pourquoi notre association avec l’EcoTrail Paris® qui partage les mêmes valeurs et ambitions et avec qui nous pourrons travailler sur la course de demain fait totalement sens », assure Véronique Rémy.

Des démarches et un état d’esprit qui s’inscrivent parfaitement dans l’ADN de l’EcoTrail Paris®.