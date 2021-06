Le Groupe Bobet rachète le distributeur français Fésia

BMT Finances, la holding du Groupe Bobet spécialisé dans les équipements et fournitures des industriels de l’agroalimentaire en France et à l’international, annonce l’acquisition du distributeur national Fésia, basé en Alsace. Cette quatrième opération de croissance externe en 5 ans, en est la plus importante. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du Groupe et pour laquelle celui-ci entend renforcer ses activités et savoir-faire afin de couvrir l’intégralité des besoins de ses clients.

Des atouts décisifs sur le marché

Entamées mi 2019, les négociations ont pris fin ce 20 mai dernier entre Bernard Ott, Président de Fésia et Jérôme Bobet, Président du Groupe Bobet. D’abord dans une relation client-fournisseur, les deux hommes s’étaient rapprochés lors de salon comme le CFIA, pour ensuite envisager un avenir commun.

Fondée en 1964 (sous le nom de Baur), Fésia est spécialisée dans la distribution de matériels de production pour les industries agroalimentaires (type cellule de fumage, hachoir, cutters, etc.) et de fournitures et épices pour les professionnels des métiers de bouche.

La société emploie 30 personnes et réalise 10 millions d’euros de CA en France (70%) et en Allemagne (30%).

Elle bénéficie d’une solide position sur le marché grâce à la distribution de marques phares, principalement allemandes (Maurer Atmos, Vemag, KG Wetter, Henneken, Holac… ) sous contrat national et d’un service après-vente reconnu (réseau de techniciens itinérants).

Pour son dirigeant, qui anticipe son départ à la retraite fin 2022, la cession au Groupe bobet représente une véritable opportunité d’avenir pour son entreprise et ses salariés.

Vers le maillage de tous les besoins clients

Le Groupe Bobet rachète sur fonds propres Fésia. Séduit par la complémentarité de ses produits avec ceux de sa filiale Bobet Matériel et par les synergies, notamment commerciales, à mettre en place, le Groupe y voit un nouveau levier de croissance. Son objectif à terme étant de devenir un acteur capable d’accompagner ses clients, industriels de l’agroalimentaire, sur la totalité des besoins liés à leur équipement (petite fourniture, gros matériel, formation, SAV, …).

Si, comme pour les autres entités du Groupe, le nom, l’implantation et les salariés de Fésia sont conservés dans leur intégralité, le Groupe estime que les leviers activés permettront d’atteindre une croissance rapide, tant du CA que des effectifs. D’ici 2025, il table ainsi sur 15 millions d’euros et des recrutements locaux à hauteur de 25%.

Le Groupe qui réalise déjà 70 millions d’euros à fin 2020 (toutes activités France et international), avec 350 collaborateurs, pourrait ainsi dépasser le cap des 100 millions d’euros avant 2025.

« Nous sommes dans une période d‘investissement dans l‘agroalimentaire. Fésia nous apporte des produits et des cartes que nous n‘avions pas à notre catalogue, ainsi qu‘une très belle expertise en SAV sur les gros matériels. Nous nous réjouissons de compléter nos savoir-faire et de réunir nos équipes qui par ailleurs, partagent des valeurs communes » commente Jérôme Bobet.