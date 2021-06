JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS + OCEAN WEEK : 7 jours pour parler de l’OCÉan 6 AU 13 JUIN 2021

Perte de conteneurs en mer, pollution aux microbilles de plastique, au matériel de pêche, pollutions chimiques,… L’Océan subit chaque jour de graves dommages. La pollution produite ces derniers jours par le MV X-Press Pearl au large du Sri Lanka en est une fois de plus la preuve.

Depuis 30 ans, Surfrider Foundation Europe agit dans un seul but : protéger ce bien commun en interpellant pouvoirs publics, industriels et citoyens et en portant la voix de l’Océan et réduire les impacts de l’activité humaine sur le milieu.

Surfrider Europe célèbre donc chaque année lors la journée mondiale de l’Océan qui se tiendra le 8 juin 2021, mais aussi l’Ocean Week (du 7 au 13 juin 2021), semaine d’événement dédiés à l’Océan créée avec le concours d’autres associations environnementales (dont Océana et WWF). Art, conférences, actions concrètes sur le terrain : durant toute cette période, l’ONG Européenne propose une programmation européen éclectique. Voici une sélection des moments phares :

DIMANCHE 6 JUIN 2021

SUR LE TERRAIN

Espagne – San Sebastian

Collecte de déchets dans le cadre de notre programme « Initiatives Océanes »

10h00 CET – Point de rendez-vous : Les Horloges de la Conche, sur la plage de la Conche, San Sebastian

Les bénévoles partiront à la chasse aux déchets avec les membres de l’équipe de Surfrider Foundation España.

A la fin de la collecte, le tri et le comptage des déchets sera effectué afin d’alimenter le bilan environnemental annuel de nos Initiatives Océanes. C’est grâce à ces bilans que Surfrider peut interpeller les pouvoirs publics locaux, nationaux et européens et faire avancer les législations.