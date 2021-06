Attention aux contrefaçons : Une nouvelle vérification d’authenticité pour assurer la sécurité des conducteurs

Lumileds lance un nouveau processus de vérification pour protéger les conducteurs contre l’achat de fausses lampes automobiles Philips. Il est conçu pour lutter contre la menace croissante d’imitations d’apparence fidèle mais de qualité inférieure, peu fiables et potentiellement dangereuses. Le processus de vérification en 2 étapes est simple et donne une réponse instantanée.

Les contrefaçons : une menace grandissante

Estimée à 460 milliards d’euros1, la vente de contrefaçons dans le monde est très lucrative. Et ce secteur est en plein essor : la valeur des importations dans l’Union européenne est passée de 5 % à 6,8 %1 en seulement 3 ans. Les contrefacteurs n’ont pas à cœur de fabriquer des produits de haute qualité conformes à la loi. Les tests rigoureux ou les projets de recherche et développement innovants ne les intéressent pas.

Julia Talke, Global Lead Counsel de Lumileds, souligne l’importance de protéger les consommateurs : « La lutte contre les contrefaçons est un sujet extrêmement sérieux, particulièrement en ce qui concerne les produits liés la sécurité des consommateurs. Nous collaborons avec les forces de l’ordre, les douanes et des enquêteurs pour lutter contre les copies et protéger nos consommateurs. Ce nouveau programme d’authentification nous sera d’une grande aide dans ce combat et contribuera à renforcer la confiance de nos clients ».