Pierre Fabre remet à l’épreuve sa politique RSE et confirme son niveau d’excellence à la suite d’un nouvel audit réalisé par l’organisme indépendant ECOCERT Environnement

Le groupe Pierre Fabre a confié à l‘organisme indépendant ECOCERT Environnement le soin de réévaluer sa démarche RSE selon la norme internationale ISO 26000 du développement durable. A l‘issue de ce nouvel audit, l‘entreprise obtient pour la 2ème année consécutive le niveau Excellence, correspondant au niveau de maturité le plus élevé du référentiel ECOCERT 26000.

Parmi les points forts du groupe Pierre Fabre mis en exergue par ECOCERT Environnement :

La vision originelle du Fondateur et les valeurs qui se perpétuent encore aujourd’hui fondent le socle d’une démarche transparente et éthique de RSE sincère et incarnée.

L’appartenance majoritaire à une Fondation reconnue d’utilité publique et un actionnariat salarié dynamique engagent le groupe dans la durabilité et la pérennité de ses activités pour l’amélioration de la Santé dans le Monde.

L’engagement, les pratiques et les résultats du Groupe Pierre Fabre en matière de développement durable sont démontrés.

L’enracinement profond dans le sud-ouest de la France et plus particulièrement dans le Tarn, contribue à la création de valeur sur le territoire tout en exportant le savoir-faire dans le monde entier.

« Le Groupe Pierre Fabre est l‘une des rares entreprises internationales des secteurs de la santé et de la cosmétique à prendre le risque de soumettre chaque année sa démarche RSE à l‘évaluation méthodique d‘un organisme certificateur indépendant. Soumettre notre politique de développement durable à l‘œil expert et reconnu d‘ECOCERT Environnement permet de nous situer et d‘identifier nos axes de progression » a déclaré Florence Guillaume, Directrice de Green Mission Pierre Fabre, en charge de la politique Naturalité et RSE du Groupe. « C‘est le meilleur moyen d‘approfondir notre responsabilité sociétale vis-à-vis de nos parties prenantes et de nos territoires car toutes les fonctions de l‘entreprise et toutes les thématiques de la RSE sont passées au crible de cet audit exigeant. C‘est aussi un gage de transparence pour les consommateurs et les patients qui sont de plus en plus soucieux de connaitre les engagements RSE des entreprises qui sont derrière les marques et les produits. »

Le premier audit réalisé par ECOCERT Environnement en 2019 avait révélé plusieurs axes de progression qui ont orienté la démarche RSE de l’entreprise au cours de l’année 2020 :

Etant mieux communiquée, la démarche RSE fédère de plus en plus largement les collaborateurs du Groupe :

En 2019, l’audit ECOCERT pointait les progrès à faire dans la communication de la politique RSE. Aujourd’hui, le suivi d’évaluation montre une meilleure appropriation de la démarche par les collaborateurs et une meilleure compréhension des engagements environnementaux et sociétaux de l’entreprise.

« Nous avons tissé des partenariats avec plusieurs associations connectées à notre raison d‘être et à nos activités. Chaque collaborateur a désormais la possibilité de consacrer une journée par an à un engagement environnemental ou sociétal auprès d‘une association. Les retours des salariés montrent qu‘il existe un très fort attachement au Groupe et à ses valeurs. Sans oublier la fierté de faire vivre leur territoire. » Delphine Cayotte-Proesmans, Responsable Valorisation & Incarnation, Green Mission Pierre Fabre.

Les filiales internationales partagent leurs initiatives :

L’évaluation de suivi ECOCERT a impliqué plusieurs filiales (la Grèce, les Etats-Unis et l’Espagne) qui ont pu enrichir le bilan et partager leurs initiatives locales en faveur du respect de la nature et des Hommes. L’importance accordée à la partie « sociale » et non uniquement « environnementale » de la démarche RSE a été soulignée.

« L‘audit a été une expérience très positive et une excellente opportunité de présenter nos initiatives en faveur du bien-être des salariés, les politiques « employee-centric » de la filiale, ainsi que les initiatives écoresponsables mises en place à travers toute notre organisation. Je pense notamment à l‘initiative « Giving Tuesday » qui a duré tout le mois de décembre 2019, où pour chaque commande en ligne, un dollar était reversé à l‘organisation humanitaire Direct Relief dans le cadre de ses programmes d‘aide contre la pandémie. Ce type d‘initiative nous ouvre également d‘autres opportunités pour agir avec toujours plus de sens. »

Sebastian Werner, directeur général Pierre Fabre USA.

Les parties prenantes externes sont alignées :

L’audit de 2019 montrait déjà l’existence d’un consensus autour de l’engagement du Groupe sur les sujets de durabilité. La phase de suivi a mis en lumière l’existence de relations pérennes, respectueuses et constructives avec les fournisseurs. Pierre Fabre a mis en place une méthode d’évaluation RSE de ses fournisseurs, jugée pragmatique et efficace. Les collectivités soulignent par ailleurs l’aspect positif de l’enracinement territorial du Groupe.

A propos de Green Mission Pierre Fabre :

Lancée en 2019 par le groupe Pierre Fabre, Green Mission est une entité et une dynamique transversale autour de la Naturalité et de l’Eco-socio-responsabilité. Elle fédère toutes les initiatives en matière de RSE et Développement durable pour innover durablement au bénéfice de la Nature et des Hommes, et naturaliser nos activités en leur donnant toujours plus de sens.

Depuis 2012, la démarche RSE du Groupe est évaluée par un organisme extérieur selon la norme ISO 26000. En 2015, AFAQ 26 000 (AFNOR Certification) nous a attribué le niveau « Exemplaire », une première pour une entreprise française de près de 10 000 collaborateurs.

Des objectifs ambitieux et mesurables à court et moyen-terme :

Dès 2023, 50% de notre catalogue produit sera éco-socio-conçu

Une réduction de 30% des émissions de CO2 d’ici 2025 versus 2015

Une réduction de 25% de la consommation d’énergie d’ici 2025 vs 2015

25% de l’énergie utilisée sera de source renouvelable d’ici 2025.

A propos de Pierre Fabre

Pierre Fabre est le 2ème laboratoire dermo-cosmétique mondial, le 2ème groupe pharmaceutique indépendant français et le leader en France des produits vendus hors prescription en pharmacie. Son portefeuille compte plusieurs franchises médicales et marques internationales dont Pierre Fabre Oncologie, Pierre Fabre Dermatologie, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Naturactive et Pierre Fabre Oral Care.

En 2020, Pierre Fabre a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 65% à l’international. Implanté depuis toujours en région Occitanie, fabriquant plus de 95% de ses produits en France, le groupe emploie près de 10 000 collaborateurs dans le monde et distribue ses produits dans 130 pays.

Pierre Fabre est détenu à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d’utilité publique, et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan d’actionnariat salarié.

Pour plus d‘informations, consultez la page www.pierre-fabre.com