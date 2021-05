RECAP: l’application bordelaise qui révolutionne la prévention des risques au travail

RECAP est la première application de prévention des risques au travail, qui retranscrit et certifie les consignes orales de sécurité pour préserver la santé des équipes et protéger l’entreprise juridiquement.

L’application, en rodage depuis avril 2020, a été déployée dans plusieurs entreprises françaises dont 2 plateformes logistiques d’une grande enseigne de distribution, confirmant son utilité et sa portée pour les équipes et les directions.

Le 1er juin 2021, RECAP lance officiellement la commercialisation de son application.

Objectifs

RECAP est une “legaltech” innovante qui digitalise, simplifie et ordonne la pratique de la prévention des risques dans l’entreprise avec deux objectifs :

1— Faire baisser l’accidentologie du travail

Conséquences sociales et économiques dramatiques pour les salariés comme pour l’entreprise. 3,30% des salariés français sont victimes d’un accident du travail chaque année (Chiffres CPAM)

2 — Encadrer juridiquement l’action de prévention de l’entreprise

L’obligation de sécurité est une contrainte légale complexe qui engage la responsabilité pénale personnelle du dirigeant (art. L 4121-1 code du travail)

Fonctionnement

L’application RECAP permet de saisir les données de prévention des réunions de sécurité. Ensuite elle les retranscrit sous la forme de rapports qui prouvent la bonne exécution de l’obligation de sécurité de l’entreprise et de son dirigeant. Chaque rapport est sauvegardé dans une blockchain rendant son contenu incontestable.

RECAP synthétise ces données inédites de prévention en graphiques et statistiques précises. Cela permet à l’entreprise de définir des stratégies de prévention optimisées, adaptées à ses risques et de s’engager dans une amélioration continue de ses conditions de sécurité.

Équipe

RECAP est l’idée de deux amis : Sébastien Millet, avocat spécialisé en droit du travail et en santé-sécurité au travail, et de Damien Elliott, directeur créatif, spécialisé en identités visuelles, expériences utilisateurs, mobiles et sites internet.

RECAP a été rejoint par Laurent Bourgitteau-Guiard, ex-directeur d’1Kubator Bordeaux, , créateur de FidMe, pour la stratégie de développement et par Arnaud Pilloix et Arnaud Rimbert, avocats en droit du travail et de la sécurité sociale, fondateurs du cabinet Ellipse Avocats.

Distinctions

RECAP est incubée par 1Kubator, lauréate du prix coup de cœur du Village by CA, du prix de l’innovation de l’Incubateur du Barreau de Bordeaux et lauréate de la Région Nouvelle-Aquitaine pour son caractère innovant et sa portée économique

Avenir

En 2022, RECAP souhaite ajouter de l’intelligence artificielle pour devenir le premier outil de maintenance prédictive de l’accidentologie du travail.