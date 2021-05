Le promoteur P2i lance la commercialisation de « Cœur Croissy », une résidence neuve en centre-ville

A 11 km de Paris, au cœur de Croissy-sur-Seine (78)

Vendredi 28 mai, P2i ouvre les ventes du programme « Cœur Croissy », une résidence de 44 logements à 200 mètres du centre-ville de Croissy-sur-Seine dans les Yvelines, à proximité du RER A. En accession, « Cœur Croissy » propose 23 appartements du studio au 5 pièces, et 2 maisons de 4 pièces. Les travaux débuteront au 1er trimestre 2022 pour une livraison prévue au 2ème semestre 2023.

Une résidence à l’architecture contemporaine

Dessinée par le cabinet MARIE ODILE FOUCRAS, la façade de la résidence est ponctuée de briquettes aux tons ocre, blanc et blanc cassé. Les appartements bénéficieront d’une importante source de lumière naturelle grâce à leurs grandes fenêtres et baies vitrées qui sont prolongées par des balcons, terrasses et jardins privatifs.

Les maisons, situées en cœur d’îlot, sont accessibles par une allée piétonne et bénéficient également de jardins privatifs.

Un parking en sous-sol complète la résidence.

Les biens proposés en accession sont disponibles à partir de 277 000 € (hors parking) pour un studio de 35 m² et jusqu’à 834 000 (hors parking) pour une maison de 4 pièces de 109 m².

En plein cœur de ville

Située au 38 rue des Ponts, la résidence « Cœur Croissy » est implantée au cœur d’un quartier résidentiel et pavillonnaire, à proximité immédiate des commerces, marché, restaurants et établissements scolaires. Les futurs habitants pourront également rejoindre la gare de Chatou-Croissy du RER A qui se situe à moins de 2km. Les berges de Seine sont également accessibles en quelques minutes à vélo.

Située à proximité de Paris et bordée par la Seine, la ville de Croissy-sur-Seine offre un cadre de vie paisible et de nombreux espaces verts. Pour répondre aux besoins de ses habitants, la ville dispose également de nombreuses infrastructures telles qu’une bibliothèque, une école de musique, un parc omnisport de 10 hectares, un complexe sportif équipé, une piscine ainsi qu’un golf.

Le programme répond à la réglementation RT 2012.

Fiche Technique « Cœur Croissy »

Promoteur : P2i

Architecte : cabinet MARIE ODILE FOUCRAS

Nombre de logements : 44 (23 appartements et 2 maisons en accession, une dation, 18 logements sociaux)

Adresse de la résidence : 38 rue des Ponts 78290 Croissy-sur-Seine

Démarrage travaux : 1er trimestre 2022

Date de livraison prévisionnelle : 2ème semestre 2023