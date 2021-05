Déménagements : finissons-en avec les galères de clés, grâce à l’application SecurClés

Déménager n’est pas de tout repos. Cartons, papiers, contrats, factures, … il n’est pas toujours facile de penser aux formalités administratives, à la logistique ou encore aux obligations immobilières. Les clés font partie des démarches à ne pas manquer ! Pour une location, lors de l’état des lieux de sortie d’une part, il est impératif de remettre tous les jeux clés au propriétaire et/ ou à l’agence immobilière au risque de se faire facturer des frais importants s’il en manque, mais aussi lors de l’emménagement où des doubles de clés supplémentaires sont toujours nécessaires (nounou, femme de ménage, enfants…et pour tous les membres du foyer).

Pour vous libérer l’esprit et gérer cette période le plus sereinement possible il y a SecurClés !

Avec cette application, il n’est plus utile de courir pour trouver un clés minutes. Elle permet de faire son double de clés et son badge d‘immeuble de façon simple, sûr et rapide, depuis son smartphone sans avoir à sortir de chez soi. Elle offre un gain de temps considérable et permet de rayer rapidement cette mention de notre check list.

Pour l’utiliser, c’est très simple ! Tel un « Shazam de la clé », l’application sécurisée identifie par une simple photo prise depuis son smartphone, le fabricant et le modèle spécifique de la clé parmi plus de 15.000 modèles de clés existants en France (y compris les badges d’immeuble de type VIGIK). Une prouesse rendue possible grâce à la technologie VITT (Visual Identification & Translation Technology) développée par les équipes de SecurClés. Le devis et envoyé rapidement et il est possible de se faire livrer partout en France.

A l’heure où notre smartphone est un indispensable de notre vie quotidienne, SecurClés s’adresse à toutes les personnes (locataires, propriétaires ou professionnels de l’immobilier) qui ont besoin de refaire un double de clé ou badge d’immeuble.

Pour en savoir plus à propos de SecurClés : rendez-vous sur www.securcles.com