L’art de vivre au naturel 2021 : découvrir et expérimenter l’art de vivre au naturel chez soi

Délicate, discrète et pourtant résolument expressive : la nature s’invite jusque dans la maison avec des couleurs claires et chaleureuses, des formes organiques ainsi que des matériaux authentiques et elle y répand une légèreté empreinte de pureté. Il n’est ici pas question de rusticité, mais, bien au contraire, d’une note élégante et raffinée diffusant calme et harmonie.

L’art de vivre au naturel à l’état pur et dans sa plus belle expression

Des plantes d’intérieur et des fleurs fraîches, des meubles en bois ou en rotin, associés à de la laine ou du coton, ainsi que des accessoires en matériaux naturels comme la porcelaine, l’argile et le verre offrent un équilibre par rapport au stress du quotidien.

Villeroy & Boch propose différents designs qui invitent la tendance de « l’art de vivre au naturel » dans la maison. La collection multifonctionnelle Artesano Original reflète ainsi, avec son design artisanal, un style de vie sobre et naturel. Son mélange de matières étonnant associant une Premium Porcelain en blanc pur et de l’acacia veiné crée un sentiment naturel unique lors de la dégustation des repas.

La collection NewMoon reproduit toute la finesse de la nature à travers un design subtil original : ses lignes nettes dessinent un fin croissant de Lune sur une Premium Porcelain émaillée et brillante offrant ainsi, avec sa très grande expressivité, une toile de fond exclusive pour une cuisine naturelle et pleine de fraîcheur.

Le best-seller NewWave, en revanche, séduit par le dynamisme de ses formes organiques : original et intemporel à la fois, son mouvement d’ondulation caractéristique se met en scène de façon spectaculaire sur du bois brut. Qu’elles soient angulaires ou rondes, les pièces de vaisselle d’un blanc éclatant invitent tout naturellement à la créativité.

Du reste, les accessoires pour la maison dans des couleurs douces et naturelles créent également une atmosphère agréable. Un vase ou une coupe de la collection Manufacture Collier en blanc, beige ou taupe parvient à lui ou à elle seul(e) à répandre un sentiment de calme et souligne également l’élégance naturelle de l’intérieur.