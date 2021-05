Les nouveaux Movano et Movano-e placent Opel en tête de la catégorie des fourgons lourds

Opel divulgue aujourd’hui les premières informations et photos du tout nouveau Movano-e, le premier véhicule électrique à batterie de la marque allemande sur le segment des fourgons lourds. Le Movano de nouvelle génération, équipé de moteurs diesel ou d’une motorisation tout- électrique, est l’offre la plus compétitive qu’Opel n’ait jamais faite dans ce secteur du marché des véhicules utilitaires légers (VUL).

Il arrive avec de gros atouts, puisqu’il affiche les meilleurs chiffres de sa catégorie en termes de charge utile, de volume de chargement et de poids total autorisé en charge, qualités qu’il propose dans un large éventail de carrosseries, de longueurs et de hauteurs. Mais le Movano de nouvelle génération va encore plus loin, puisqu’il sera disponible dès le début de sa commercialisation avec une version sans émissions, dotée d’une propulsion électrique à batterie qui viendra compléter l’offre de moteurs diesel modernes, puissants et fiables. Les nouveaux Movano et Movano-e arriveront tous deux chez les concessionnaires Opel dans le courant de l’année.

« Le nouvel Opel Movano-e vient compléter notre gamme d’utilitaires légers électriques. Nos clients artisans ou commerçants pourront ainsi rouler et transporter sans émissions. Nous sommes convaincus que la nouvelle génération de Movano permettra à la marque de gagner des parts de marché supplémentaires, » déclare Michael Lohscheller, CEO d’Opel.

Il existe un nouvel Opel Movano pour chaque type de transport, qu’il s’agisse de livraisons en ville ou de tout usage professionnel, ou bien encore de l’acheminement de denrées réfrigérées ou d’une base pour camping-cars. Le caractère bien trempé et robuste du véhicule se reflète dans son design, qui traduit aussi son dynamisme et sa grande sobriété. Ce qui est important pour les professionnels et les gestionnaires de flotte, c’est que le Movano sans émissions ne contraint à faire aucun sacrifice : il constitue ainsi une véritable alternative aux véhicules à motorisation conventionnelle. Le système de propulsion électrique du nouveau e-VUL d’Opel délivre 90 kW (122 ch) avec un couple de 260 Nm : la vitesse maximale est limitée électroniquement à 110 km/h. Selon les besoins, il est possible de choisir entre des batteries lithium-ion de 37 kWh et 70 kWh pour une autonomie (en fonction du profil de conduite et des conditions météo) atteignant respectivement 117 ou 224 kilomètres en cycle combiné WLTP1.

Les batteries sont logées sous l’espace de chargement afin de ne pas compromettre la fonctionnalité. Cette implantation profite aussi à la stabilité dans les virages et par vent de travers, même à pleine charge. Un système de freinage par récupération sophistiqué, qui récupère l’énergie produite lors du freinage ou de la décélération, augmente encore le rendement.

En dehors de la propulsion électrique, l’offre de motorisations du nouveau Movano est au niveau de ce qui se fait de mieux, tant en matière de sobriété que d’émissions de CO 2 . La puissance des moteurs diesel de 2,2 litres – tous conformes aux strictes normes d’émissions Euro 6d-TEMP – va de 88 kW (120 ch) à 121 kW (165 ch). Le couple élevé à bas régime permet de disposer de 300 Nm à 1 500 tr/min à 370 Nm à 1 750 tr/min. Entraînant les roues avant, tous les moteurs sont associés à des boîtes de vitesses manuelles à six rapports.

Basé sur la plateforme numéro un du segment de marché, le nouveau Movano offre une excellente capacité de chargement et d’un très faible coût total de possession ainsi qu’une large gamme de carrosseries et de volumes de chargement.

Le grand choix : quatre longueurs, trois hauteurs et de 8,0 à 17 m3 de volume

Les clients des fourgons tôlés peuvent choisir entre quatre longueurs (L1-4) et trois hauteurs (H1-3), avec un volume de chargement maximal allant de 8,0 à 17 m3. Les portes de la variante H3, qui mesurent 2,03 m de haut, sont également ce qui se fait de mieux dans la catégorie. Avec les portes arrière qui s’ouvrent à 180 degrés (extensibles à 270 degrés), elles rendent le Movano particulièrement facile à charger. La palette des poids totaux en charge (PTAC) est l’une des plus larges de cette catégorie, s’étendant de 2,8 à 4,0 tonnes, tandis que les charges utiles atteignent un maximum de 2,1 tonnes. Avec une hauteur de seuil de 494 mm, une largeur de 1422 mm entre les passages de roue et de 1870 mm entre les flancs, la zone de chargement du nouveau fourgon lourd d’Opel se pose en référence par rapport à ses rivaux.

La cabine standard comporte une seule rangée de trois sièges ; avec la version cabine approfondie, il est possible d’obtenir en option une deuxième rangée pouvant accueillir quatre passagers supplémentaires. Afin de répondre à des demandes spécifiques, le nouveau Movano est également disponible en version châssis-cabine, châssis-cabine approfondie et plancher-cabine avec une seule rangée de trois sièges. Le nouvel utilitaire d’Opel est la base idéale pour une large gamme de transformations par des carrossiers spécialisés, bennes, plateaux-ridelles ou encore camping-cars.

Sécurité active : des aides à la conduite high-tech pour la protection de tous les usagers de la route

Les aides à la conduite particulièrement évoluées assurent la protection non seulement du conducteur, des ouvriers ou des passagers, mais aussi des autres usagers de la route. La liste exhaustive des équipements présents sur le nouveau Movano – dont une grande partie fait partie de la dotation de série, en fonction du niveau de finition – comprend le freinage automatique de sécurité, l’avertisseur de présence dans l’angle mort, le contrôle de descente et l’avertisseur de franchissement de ligne.

« OpelConnect », l’appli « myOpel » et la marque de mobilité « Free2Move Services » proposent des solutions spécifiques aux utilitaires légers, et même aux utilitaires électriques. Les services sont accessibles par l’intermédiaire d’applications. La fonction « Charge My Car » de l’appli « Free2Move Services » propose de sélectionner des bornes de recharge dans toute l’Europe, et aussi de payer.

Le nouveau Movano est le dernier arrivant dans la famille des véhicules utilitaires légers d’Opel, où il rejoint le Combo et le Vivaro. L’ensemble de la gamme VUL de la marque disposera d’une version tout-électrique à batterie d’ici la fin de l’année. Opel proposera une version électrifiée de tous les modèles de voitures particulières et de VUL d’ici 2024.

[1] Autonomie déterminée selon la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R (EC) n° 715/2007, R (EU) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier au quotidien et dépend de différents facteurs, notamment du style de conduite adopté, des caractéristiques du parcours, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.