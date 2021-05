CUPRA et SEAQUAL INITIATIVE s’associent pour créer les sièges baquets de la CUPRA Born, en utilisant des matériaux durables provenant de la mer Méditerranée

Lors de la première mondiale de la CUPRA Born le 25 mai prochain, la marque inaugurera une nouvelle ère et aspire à donner une impulsion à sa transformation électrique. CUPRA s’associe à cette occasion à SEAQUAL INITIATIVE pour fabriquer les sièges du premier modèle 100 % électrique de CUPRA. De série, les nouveaux sièges baquets seront créés à partir de SEAQUAL® YARN, un tissu en fibre polymère recyclée. Ce dernier est fabriqué à partir de plastique extrait des océans, des rivières, des estuaires et des mers comme la Méditerranée. Ce matériau innovant, qui conserve le style de design et les normes de qualité élevées de CUPRA, est produit grâce à la collaboration de pêcheurs, de diverses ONG et des communautés locales, qui le collectent.

Conformément à l’engagement de CUPRA en matière d’innovation, ce projet durable prévoit l’utilisation de matériaux recyclés de dernière génération. Réalisé en collaboration avec SEAQUAL INITIATIVE, et basé sur l’économie circulaire, il contribue également au nettoyage continu de nos mers, de nos rivières et des océans.

Antonino Labate, directeur de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de CUPRA, a commenté : « Avec la CUPRA Born, notre premier véhicule 100 % électrique, nous entrons dans une nouvelle ère. Le partenariat avec SEAQUAL INITIATIVE pour créer les sièges de ce nouveau modèle démontre que la durabilité, l’innovation et le design contemporain sont parfaitement compatibles. CUPRA est une marque qui inspire le monde entier depuis Barcelone. C’est pourquoi nous voulons contribuer à des projets d’économie circulaire, et préserver une ressource naturelle qui est très proche de nous, la mer Méditerranée. »

Michel Chtepa, directeur Général de SEAQUAL INITIATIVE, a souligné que « nous sommes ravis de participer au lancement de la CUPRA Born, le premier véhicule 100 % électrique de la marque. Nous sommes très fiers de collaborer avec CUPRA, et de faire la différence en contribuant à nettoyer les océans et à un environnement plus propre. »

Une histoire d’économie circulaire

SEAQUAL INITIATIVE travaille avec les ONG, les pêcheurs, les autorités et les communautés locales pour aider à nettoyer les mers et les océans. Les déchets marins qui parsèment nos plages, les fonds et la surface des océans, des mers, des rivières ou encore des estuaires, sont collectés dans le cadre de programmes de nettoyage. Après avoir trié les différents types de matériaux, le plastique est nettoyé et transformé en plastique marin recyclé. Ce dernier est ensuite utilisé pour créer SEAQUAL® YARN.

CUPRA Born, le premier véhicule au concept de neutralité nette en CO 2

Non contente de démontrer qu’électrification et performances vont de pair, la CUPRA Born sera la première voiture de la marque avec un concept de neutralité nette en CO 2 . Pour ce faire, le nouveau véhicule basé sur la plateforme électrique modulaire (MEB), sera produit à l’usine de Zwickau en Allemagne. Celle-ci utilise de l’énergie issue de sources renouvelables, aussi bien au niveau de la chaîne d’approvisionnement que de la production de matières premières. Les émissions restantes sont compensées par des investissements et des projets environnementaux, qui sont certifiés selon les normes les plus strictes.